ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Êø²õ¡ª¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î´°àú¼çµÁ¤È¤¤¤¦Íî¤È¤··ê
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ï¤Ë´°àú¤ËÊª»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ä¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤´Ö¤Ë´°àú¤ò²áÅÙ¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö´°àú¼çµÁ¡×¤¬¸½Âå¤Ç¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´°àú¼çµÁ¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê´°àú¼çµÁÂÐºö¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥ó¥¿¥ë¡ÛâÔÁÛ¤Ã¤ÆÇ¾²Ê³ØÅª¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©²Ê³ØÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤ò²òÀâ
´°àú¼çµÁ¼Ô¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¸½Âå
¡Ö²¿¤Ç¤â´°àú¤Ë¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ïµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´°àú¼çµÁ¼Ô¤¬¡¢1980Ç¯Âå¤«¤éº£Æü¤Þ¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸½Âå¤Î²Ê³Ø³¦¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï²áµî¤è¤ê¤â¼Ò²ñÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬Áý¤·¡¢SNS¤ò³«¤¯¤ÈÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò³«¤¯¤ÈÂç²ñ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Â¾¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤¬´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢¤Ê¤É¡Ö´°àú¤ÊÂ¾¿Í¡×¤¬¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸¶°ø¤«¤éÂ¾¿Í¤ÎÌÜ¤¬°Û¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡£¡×¤È¼«¸ÊÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ï¾ï¤Ë´°àú¤Ç¤¤¤ë»ö¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾å¤Ë¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¼´¤Ç¤Î¡Ö´°àú¡×¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶ËÅÙ¤Î´°àú¼çµÁ¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤âÉé¤ÎÏ¢º¿¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï´°àú¼çµÁ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼486¿Í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼233¿Í¤Î·×719¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÊý¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢´°àú¼çµÁ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´°àú¼çµÁ¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢´°àú¤Ê·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥¹¤ò¶ËÅÙ¤Ë¶²¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬²áÅÙ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ëËÜÈÖ¤¬¶¼°Ò¤Ç¤·¤«Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤«¤é´°àú¼çµÁ¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¶¯¤¹¤®¤ë´°àú¼çµÁ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤ä¥¿¥¹¥¯¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Â¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬ÍÆ°×¤Ê»þÂå¤Ç¤¢¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤è¤ê¤â´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ä¸ÀÆ°¤Ð¤«¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤ä¤ä¤ë¤Ù¤¥¿¥¹¥¯¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¶ËÅÙ¤Î´°àú¼çµÁ¼Ô¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¤ß¤¿À³ÊÆÃÀ¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢À¿¼ÂÀ¡Ê¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÅù¡Ë¤âÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¶²ÉÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
´°àú¼çµÁ¼Ô¤Ï¡¢´°àú¤òµá¤á¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¥ß¥¹¤ò°Û¾ï¤Ë¶²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¶²ÉÝ¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÈò¤±¡¢¥ß¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤¸½¾õ°Ý»ý¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó
¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¸ú¤Ê´°àú¼çµÁÂÐºö¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î»ö¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¼«¸ÊÈãÈ½¤ÎÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¡¢°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤é¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÖÅÙ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¿Í¤¬²¿¤«¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï°Ö¤á¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼«Ê¬¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¿Í¤ÏÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤ò¼«¤é¤ËÍá¤Ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´°àú¼çµÁ¤Î¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´°àú¼çµÁÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊÈãÈ½Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¼«¤é¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´°àú¼çµÁ¤Ê¼«¸Ê¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÆâ¤Ê¤ëÀ¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë»ö¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤Ä¤¤¼«Ê¬¤ËÍá¤Ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈãÈ½Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¼«¤é¤ò»×¤¤¤ä¤ë¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ä¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤À¡£¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¡Ö¤¢¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÏºòÆü¤è¤ê¤â¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö´°àú¤Ê¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤è¡£¡×¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿ÌÌÅª¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¹â¤¤ÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿´°àú¼çµÁ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢´°àú¼çµÁ¤Îæ«¤Ë´Ù¤ë»ö¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂ¿ÌÌÅª¤Ë¸«¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À§Èó»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¡§https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7459616/
[Ê¸¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥ÁÎëÌÚñ¥¿Í¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥é¥à]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¶¨²ñ
ÂåÉ½Íý»ö¡¡ÎëÌÚñ¥¿Í
1983Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¤ÎÅìµþ°é¤Á¡£7ºÐ¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¤Ï¶¯¹ë¹»¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤ÇÆþ³Ø¤¹¤ë¤â¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ººÃÀÞ¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Â¿Ë»¤«¤é¿´¤ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢µÙ¿¦¤ò·Ð¸³¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¸¤¤Î©¤Á¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç¾¤È¿´¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¢¾¡Éé½ê¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¥á¥½¥Ã¥É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÄó¾§¡£
¥×¥í¥¢¥Þ¡¦ÍÌ¾ÌµÌ¾¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¶¥µ»¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·àÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó9Ì¾¡¢Á´ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó13Ì¾¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾4Ì¾¤Ê¤É¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢ÀèÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ø1¿Í¤Ç´èÄ¥¤ëÊý¤ò»Ù¤¨¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦Space¡Ù¤ò¼çºÅ¡¢±¿±Ä¡£
¡Ø¼å¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë·àÅª¤Ë¸ú¤¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ø¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·àÅª¤Ë°ú¤½Ð¤¹µæ¶Ë¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á½Ñ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñ8ºýÎß·×10ËüÉô¡£