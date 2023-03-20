¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡1°Ì¤ÏBTS
¡¡¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£1°Ì¤ÏBTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¡Á1°Ì
¡¡¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é1280Ì¾¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ÈÍ¶°úÎ¨¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¡×¤ò»»½Ð¤·¤Æ·ÁÀ®¡£º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2022Ç¯11·îÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£
¡¡°ìÅÔ»°¸©ºß½»¤Î10Âå¡Á50ÂåÃË½÷¤ò5ºÐ¹ï¤ß¤Ç³Æ50Ì¾¡¢60ÂåÃË½÷¤ò³Æ50Ì¾¤È¤·¡¢¥µ¥ó¥×¥ëÁí¿ô¤Ï1100Ì¾¡£¥¦¥§¥ÖÄ´ººÊÂ¤Ó¤ËFAXÄ´ºº¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢17.2¤ÎBTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£RM
¡¢JIN¡¢SUGA¡¢J-HOPE¡¢JIMIN¡¢V¡¢JUNG KOOK¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¤Ç2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¤Ï¡ÖARMY¡Ê¥¢¡¼¥ß¡¼¡Ë¡×¡£
¡¡ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»18½µ¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖDynamite¡×¤ò»Ï¤á¡¢MV¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬14²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖBoy With Luv feat. Halsey¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÊú¤¨¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ïº£¤äÀ¤³¦µ¬ÌÏ¡£ÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ò5Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âè61²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë´Ú¹ñ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¡£¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤ÎÂè63²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ç¥å¥ª¡¿¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉôÌç¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í²Î¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙ½ÐÀÊ¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¤³¦¤Î¼ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºòÇ¯10·î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ç¼¡Ê¼Ìò¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò2025Ç¯¤Þ¤ÇµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£