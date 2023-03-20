4»ù¤ÎÊì¡¦hitomi¡¢¼¡ÃË¤ÎÂ´±à¼°¤òÊó¹ð¡¡¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Þ¡×¡ÖµÓ¥¥ì¥¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Îhitomi¤¬19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤¬ÍÄÃÕ±à¤ÎÂ´±à¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûhitomi¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¸å¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡hitomi¤¬¡ÖÂ´±à¼°¡ª¡¡Ìµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼¡ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ë¹õ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Îhitomi¤È¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼ÉÕ¤¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤Î¼¡ÃË¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Çhitomi¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂçÊÑ¤Ê3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¶»¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ´±à¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤ËÀèÀ¸Êý¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡hitomi¤È¼¡ÃË¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Þ¡×¡Öhitomi¤µ¤ó¤ÎµÓ¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡Öhitomi¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@hitomi_official¡Ë