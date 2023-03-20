¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÖÁá´üÂà¿¦¡×¤¹¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¡©¸µÂç³Ø¶µ¼ø¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¡Ö·èÃÇ¤ÎÊýÄø¼°¡× ¡Ö¼¤á¤ë¸å²ù¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
40Âå¡¢50Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÁá´üÂà¿¦¡×¤ÏÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤À¡£Âç³Ø¶µ¼ø¤È¤¤¤¦°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤ò¡ÖÁá´üÂà¿¦¡×¤·¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë²ñ·×³Ø¼Ô¤Ç¡¢Ãø½ñ¡Ø60Âå¤ò¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î Ã¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ª¶â¤È»Å»ö¡×¤ÎÏÃ¡Ù¤¬¤¢¤ëºç¸¶Àµ¹¬»á¤Ï¡¢¡Ö¼¤á¤ë¸å²ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¼¤á¤Ê¤¤¸å²ù¡Ù¤â¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö»Å»ö°ìÊÕÅÝ¤Î¿ÍÀ¸¡×¤Ïº£¤¹¤°¼êÊü¤½¤¦
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢40¡Á60ºÐ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃæ¹âÇ¯¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢
¡¦¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¡×
¡¦¡ÖÌò¿¦ÄêÇ¯¡×
¡¦¡ÖÁá´üÂà¿¦¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¾µÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¸¤Êý¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Photo by iStock
¤½¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ð¤«¤ê¤ËÊÐ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÍ×¤¹¤ë¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤ò¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤ÎÇÛÊ¬¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¹þ¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¤·¡¢À¸»º¸úÎ¨¤âÍî¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¡×¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µÞ¤ËÏ·¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¡×¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄêÇ¯¸å¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò»ä¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤Î»þ´Ö¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¸½Ìò»þÂå¤Î¤¦¤Á¤«¤é¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤«¤¦¤Î¤Ï¡ÖÁ±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö°¡×¤Ê¤Î¤À¤È¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡Ê»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤«¤¦¤Î¤Ï¡ËÁ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È°¤À¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢À¸¤Êý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢»Å»ö¤¬¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤«¤¦¡Ê»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡Ë¤³¤È¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÃ¦µÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤Èº£¤Î»Å»ö¤¬¡Ö¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÌò¿¦ÄêÇ¯¡×¤ÏËÜÍèÅª¤Ë¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê»ÅÁÈ¤ß
»ä¤Ë¤ÏÌò¿¦ÄêÇ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÄêÇ¯¡×¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ÈÄêÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢½ã¿è¤ËÍýÏÀÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸«ÃÏ¤«¤é¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ÈÄêÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ê·é¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
Photo by iStock
Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ÈÄêÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤¬·è¤á¤¿À©ÅÙ¡×¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¡×¤È¤·¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤éÌò¿¦ÄêÇ¯¤äÄêÇ¯¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬·è¤á¤¿À©ÅÙ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂ¾¤Î´ë¶È¤¬¤Û¤·¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÄêÇ¯¤âÆ±¤¸¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ËÜ¶È¤ò´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í»ä¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÉû¶È¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇ¯Âå¤«¤é¤ÎÉû¶È¤Ï¡¢ËÜ¶È¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¶È¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿Éû¶È¤Ç²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖËÜ¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éû¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ä¡Ö1²óÌÜ¤ÎÄêÇ¯¡Ê60ºÐÄêÇ¯¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µëÍ¿¤¬3³ä¸º¤ä¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï5³ä¸º¤ä7³ä¸º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÜÍè¤ÏÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Éû¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸º¤Ã¤¿Ê¬¤Î¼ýÆþ¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢Êª²Á¤¬¹âÆ¤·»Ï¤á¤ë¤ä¡¢¡ÖµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌäÂê¤À¡£µëÍ¿¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÍ¿¡¦Êó½·¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡ÖÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤µ¡×¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë°Ê³°¤Ë¡¢µëÍ¿¡¦Êó½·¤ò¾å¤²¤ë¼êÎ©¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¡¢»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ËÉû¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¡ÖÁá´üÂà¿¦¡×¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³
ºòº£¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¡ÖÁá´üÂà¿¦À©ÅÙ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á°½Ò¤·¤¿Ìò¿¦ÄêÇ¯¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤òÁá¤¯¼¤á¤Æ¼¡¤ÎÆ»¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ï¡ÖÁá´üÂà¿¦¡×¤Ï·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤«¤é¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Photo by iStock
Áá´üÂà¿¦¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âè°ì¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬È×ÀÐ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤ËÂà¿¦¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌµËÅ¤Ê¥ê¥¹¥¯¡×¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê´ðÈ×¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢È×ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá´üÂà¿¦¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸å²ù¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¸å²ù¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¤á¤ë¸å²ù¡×¤È¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¸å²ù¡×¤òÎ¾ÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤â¡¢»ä¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Áá´üÂà¿¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î9·î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Î9·î²¼½Ü¤ËÆó¤Ä¤Î»ö¾Ý¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÏÂ©»Ò¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊ§¤¤¹þ¤ß¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¼êÊü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤ÎÂç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢4Ç¯Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶â³Û¤ò¤¹¤Ç¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö»Ò¶¡¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï³§Ìµ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÊ§¤¤¹þ¤ß¤òºÑ¤Þ¤»¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÑëÆá¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤â¤¦¤½¤í¤½¤í»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¼êÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï25ºÐ¤Î»þ¤«¤é58ºÐ¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤¤¤¿´ü´Ö¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÐ¤ò¼è¤ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¤Ï¡Ö¾è¤ê²ó¤¹´¿¤Ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ý¤Ä¤³¤È¤Î´¿¤Ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê488¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¿·¼Ö¤«¤éºÇ½é¤Î¼Ö¸¡¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç800¥¥í¤·¤«¾è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤Î¼Ö¸¡¤ÎºÝ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤¬¶ËÅÙ¤ËÇÒ¶â¼çµÁÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
800¥¥í¤·¤«¾è¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±«Å·Ì¤»ÈÍÑ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ê¤Ê¤ó¤È¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¸ò´¹¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ë¼Ö¸¡Âå¤È¤·¤Æ35Ëü±ß¤òÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¾å¤Ë¡¢¡Öº£¸å2Ç¯´Ö¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼ÊÝ¾Ú¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¾ÚÎÁ¤Ï75Ëü±ß¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
30Ç¯Á°¤Ï¡¢¡ÖàØÌÔ¤ÇÀº×û¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢½ã¿è¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½Àµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤â¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ËÅÙ¤ÎÇÒ¶â¼çµÁ¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö100Ç¯¤ÎÎø¤âÎä¤á¤Æ¡×¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼êÊü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ëè·î30Ëü±ß¤Î¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¡Ö¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿´¶¤¸¡×¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬¡¢»ä¤¬Áá´üÂà¿¦¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤È¤³¤ó¤Êº³Ëö¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼¤á¤ë¸å²ù¡×¤È¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¸å²ù¡×¤òÈæ³Ó¤¹¤ë
2019Ç¯¤Î9·î²¼½Ü¤ËÁá´üÂà¿¦¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿»ä¤¬ºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸å²ù¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Âç³Ø¶µ°÷¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤¬ËèÇ¯10·îÃæ½Üº¢¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¼¤á¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ´üÅª¤Ë¤Ï10·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½êÂ°¤ÎÄ¹¤Ë¼°Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç³Ø¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá´üÂà¿¦¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿9·î²¼½Ü¤«¤é10·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï2½µ´ÖÍ¾¤ê¤·¤«»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀÛÂ®¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬ºÇ½é¤Ë¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤¦¤¢¤È1Ç¯ÅÙ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¼°ÕÉ½ÌÀ¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Photo by iStock
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Î2020Ç¯3·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¼ø¶È¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤Ç¤È¤Æ¤â¥¿¥¤¥Ø¥ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡Á¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¡¢2020Ç¯3·îËö¤ÇÂà¿¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥¿¥¹¥¯¤¬¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤¢¡Á¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¸å²ù¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¤á¤¿¤¢¤È¤Î¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤¬Ãå¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¼¤á¤ë¸å²ù¡×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ1Ç¯±äÄ¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¸å²ù¡×¤òÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¼¤á¤ë·è°Õ¡×¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇ½é¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë»þ¡Ê2019Ç¯9·î¡Ë¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍâÇ¯¤Î3·î¤«¤é¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¸å²ù¡×¤òÄË´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼¤á¤ë¸å²ù¡×¤È¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¸å²ù¡×¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼¤á¤ë¸å²ù¡×¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Äê´üÅª¤Ê¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦¶ÐÌ³Àè¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦¶ÐÌ³Àè¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë»Å»ö¡Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê»Å»ö¤Ê¤É¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦¤ä¤ê¤¬¤¤¤äÀ¸¤¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤ë¤ÈËþ³Û¤â¤é¤¨¤ëÂà¿¦¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
°ìÊý¡¢¼¤á¤Ê¤¤¸å²ù¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤¢¤È¡»¡»Ç¯Â³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¦¿¦¾ì¤Ç¤ÎÌÌÅÝ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¦ÄêÇ¯¸å¤Î»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦¡ÊÁá´üÂà¿¦¤Î³äÁýÂà¿¦¶â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤ª¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤³¤ì¤é¤â°ìÅÙ½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ÆÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£