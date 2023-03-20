¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×ºÇ½ª¾Ï¤Ø¡ª¸¢ÎÏ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÏÉÄÅ¡¢Éü½²¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬¡¢ËÜÆü¡Ê20Æü¡Ë¤è¤ë10»þ¡ÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Áð¤Ê¤®¼ç±é¤Î¡ÖÁ¬¤ÎÀïÁè¡×¡Ö±³¤ÎÀïÁè¡×¤ËÂ³¤¯ÀïÁè¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡£¼å¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¯¤¸¢ÎÏ¼Ô¤Ø¤ÎÉü½²·à¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿µÄ°÷Èë½ñ¡¦ÏÉÄÅ¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢ÃÎÎ¬¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¡Èæ«¡É¤ò»Å³Ý¤±¡¢°¤·¤À¯¼£²È¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¤ë¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Â©»Ò¡¦ÂÙÀ¸¤òÉÎ»à¤Î½ÅÂÎ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¡¢¤½¤ì¤ò±£ÊÃ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤ËÉü½²¤òÀÀ¤¤¡¢¿¿ÁêµæÌÀ¤Î¤¿¤á¼«¤éÂåµÄ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÉÄÅ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÙÀ¸¤ÏÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÊäº´´±¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÏÉÄÅ¤Ï¡¢ÁíÍý¤Î¤ªËÏÉÕ¤µÄ°÷¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¡£¤·¤«¤·¡¢½µ´©»ï¤ËÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡¢Î®¤ì¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£À¯³¦Æâ¤Ë¤Ï²øÊ¸½ñ¤¬½Ð²ó¤ê¡¢Î©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÏÉÄÅ¤¬¡¢´´»öÄ¹¤òÂà¤¤¤¿Äá´¬¡Ê´ßÉô°ìÆÁ¡Ë¤Î»Å¶È¤À¤È¤Ë¤é¤ß¡¢°ºÀî¡ÊÅÄ¸ý¹ÀÀµ¡Ë¤¬Äá´¬¤Î»äÀßÈë½ñ¤È¤·¤Æ±ÊÅÄÄ®¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Îµºê¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²êÀ¸¤¨¤¿À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌî¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢º£ÅÙ¤³¤½Äá´¬¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤ÈÎµºê¤ËÀë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÆü¡¢µ¼Ô¤ÎÍ³µ®¡ÊµÜß·¥¨¥Þ¡Ë¤¬ÏÉÄÅ¤ÎÎ±¼éÃæ¤Ë»öÌ³½ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£ÏÉÄÅ¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤¢¤ë¤â¤Î¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤Îº¹¤·¶â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Äá´¬¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤¯¤³¤È¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ëÏÉÄÅ¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÂåµÄ»Î¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÍè¤Î¿¦Ì³¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èë½ñ¤Î³¾Â¡Êºä¸ýÎÃÂÀÏº¡Ë¤Ï¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¡£Íü·Ã¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤äâÃ¿Í¡Ê¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢²øÊ¸½ñ¤Î°ì·ï¤Ç¡¢Ã¯¤¬»öÌ³½ê¤ÎÆâ¾ð¤ò¤â¤é¤·¤¿¤Î¤«µ¿¿´°Åµ´¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÉÄÅ¤ÎºÊ¡¦²ÄÆî»Ò¡Ê°æÀîÍÚ¡Ë¤â¡¢Â¿Ë»¤òÍýÍ³¤Ë²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¡£¡ÊÅÄÃæ³¤¡Ë