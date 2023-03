¡Úº£½µ¤Î³¤³°¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡Û¡Ø¥¢¥ÊÀã¡Ùºî¶Ê²È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥é¥Ö¥³¥á¤ËÃíÌÜ¡ª

3月20日(月)から3月26日(日)に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、長くヒットしそうなアクション・スリラー『ナイト・エージェント』や、国際的なキャストが揃う『宇宙戦争』、ミュージカル好きにはたまらないラブコメ『UP! 幸せをつかまえよう』といったドラマシリーズの配信が開始となる。

3月22日(水)より独占配信スタート。

メキシコ発のコメディドラマ、第3章。メキシコの人気俳優だったセバスチャンとその仲間たちが、愛と幸福を見つけようとする姿を描く。

セバスチャンは、プロポーズをしようと思っていた夜、10年付き合った恋人が浮気をしていたことを知る。シングルになったばかりの彼は、デートの世界に飛び込み、自分と同じように恋愛に運のない友人たちに助けられることになる。

主演を務めるのはDisney+(ディズニープラス)配信中のコメディ『ザ・スター 変わったTVと、変わらぬ男』にも出演するセバスティアン・スリータ。

3月22日(水)より独占配信スタート。

ブラジル発シリーズの最新シーズン。

先住民が守り、採掘者たちがこぞって集まるパラー州ベレン近郊の自然保護区からはじまるシーズン2。ルナとクッカが、自分をよみがえらせるためにこの地で暮らしていることを知るエリック。父と再会を果たすも、すぐに姿を消してしまったルナの行方を必死に捜すことに。自身が妖怪の力を利用できることを発見したエリックは、違法採掘に関わる者たちに誘拐された娘を守ろうと試みる――。

3月23日(木)より独占配信スタート。

マシュー・クワークの小説をもとにした注目のアクション・スリラードラマ。ホワイトハウスの地下で鳴ることのない緊急電話の取り次ぎ役をするピーター。その電話がついに鳴ったある夜を境に、すべては急転直下! 果ては大統領にまでつながる危険な陰謀に巻き込まれていく。

出演キャストには、ガブリエル・バッソ(『キャシーのbig C いま私にできること』)、ルシアン・ブキャナン(『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』)、ホン・チャウ(『ホームカミング』)、D・B・ウッドサイド(『LUCIFER/ルシファー』)ら、

