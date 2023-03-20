¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆüÌò¤Ï¸ÍÄÍ½ãµ®¡ªÁêÊý¡¦¼ãÎÓ¡õÆî¥¥ã¥ó»³Î¤¤ÎÈ¾À¸ÉÁ¤¯¡Ö¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡×½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¤¬¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤ÈÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÈ¾À¸¤ò¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¼ç±é¤ÇÉÁ¤¯¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦4·î9Æü¸á¸å10»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ç¡¢¼ãÎÓ¤ÎÁêÊý¡¦½ÕÆü½Ó¾´Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸ÍÄÍ¤Ï¡¢¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÆñ¤·¤¤ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ï¡¢¼ãÎÓ¤È»³Î¤¤Î¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£Æó¿Í¤Ï10Âå¤Îº¢¤«¤é¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤º¡¢ÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅØÎÏ¤ÎËö¡¢¡ÖM-1¡×½àÍ¥¾¡¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤â¡¢¼þ°Ï¤ÎÊÑ²½¤ä»Å»ö¤Ø¤Îµ¿Ìä¡¢¼»ÅÊ¤äÅÊ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Éé¤Î´¶¾ð¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬Éé¤Î´¶¾ð¤ò¾Ð¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢Ì¡ºÍ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò·ëÀ®¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò¾Ð¤¤¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£·ëÀ®¤«¤é12Ç¯¡¢²ò»¶¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬À¤³¦¤ò¤à¤·¤Ð¤àÃæ¡¢±¿Ì¿¤Î¡Ö²ò»¶Ìµ´ÑµÒ¥é¥¤¥Ö¡×ÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡×¡Ê2012¡Á2013¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¶äº²¡Ù¤ä¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡×¡Ö¿Æ¥Ð¥«ÀÄ½ÕÇò½ñ¡×¡ÖÎø¤Ç¤¹¡ª¡Á¥ä¥ó¥¡¼·¯¤ÈÇò¾ó¥¬¡¼¥ë¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Ê¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥È¥ë¥È¥¥¡¼¥¹¸ÍÄÍ½ãµ®¤¬¡¢½ÕÆü¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¸ÍÄÍ¡£¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÆñ¤·¤¤ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤½ÕÆü¤µ¤ó¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¼ãÎÓÌò¹â¶¶³¤¿Í»á¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ëÁêÊý¤Ê¤Î¤Ç¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤è¤·¤Ê¤Ë¡×¤È¹â¶¶¤È¤Î¶¦±é¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë