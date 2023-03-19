WBC½à·è¾¡¤ÎÆüËÜ¡½¥á¥­¥·¥³Àï¤Î¾¡ÇÔ¤òÀê¤¦¥¤¥ó¥³¤Î¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥¢¡×¡£ÆüËÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡á19Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¡ÊÆá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñÄó¶¡¡Ë

¡¡ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤Î¡ÖÆá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡×¤Ç19Æü¡¢Íº¤Î¥¤¥ó¥³¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥¢¡×¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î½à·è¾¡¡¢ÆüËÜÂÐ¥á¥­¥·¥³Àï¤Î¾¡ÇÔ¤òÀê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢WBC¤Ç¤ÏÆüËÜÀï·×5»î¹ç¤ÎÍ½ÁÛ¤¬Á´¤ÆÅªÃæ¤·¡¢Àä¹¥Ä´¤À¡£

¡¡Ìîµå¾ì¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¿Í¹©¼Ç¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Î¾¹ñ´ú¡£¥ª¥ê¥Ó¥¢¤ÏÀª¤¤¤è¤¯ÆüËÜ¹ñ´ú¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢¾¯¤·ÌÂ¤¤¤â¸«¤»¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢¶¯É÷¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¹ñ´ú¤È¤âÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ¹ñ´ú¤ò»ô°é°÷¤ËÆÏ¤±¤¿¡£

¡¡Æ±±àÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÌÂ¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥³¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¤ò¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¡£