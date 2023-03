iPhone15 Pro Maxのベゼル幅が、歴代スマホで最も細くなるとリーカーが伝えています。



iPhone15 Pro Maxは本体の厚みが増加しますが、相対的にリアカメラ部の出っ張り(背面パネルとリアカメラ部の段差)は減少するとの予想も伝えられていました。



これらの予想をTwitterに投稿したのは、リーカーのIce universe氏(@UniverseIce)です。



同氏は、iPhone15 Pro Maxのベゼル幅は1.55ミリと、Xiaomi 13の1.81ミリ、Galaxy S22とS23の約1.95ミリ、iPhone14 Proの2.17ミリよりも細くなると述べています。



iPhone15 Proシリーズのディスプレイ端であるベゼル部は、曲面仕上げになるとの噂があります。



Ice universe氏(@UniverseIce)はiPhone15 Pro MaxのCADデータをもとにした外寸やレンダリング画像も公開しており、外寸について、本体の厚みが増すがリアカメラ部のそれはiPhone14 Pro Maxとほぼ同じと予想していました。



iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo

March 17, 2023