女優の杏が17日、オスカー女優ミシェル・ヨーとの2ショットをInstagramで公開した。

現地時間12日にアメリカで開催された第95回アカデミー賞授賞式に出席していた杏は「Michelle Yeoh, she was really cool! Congratulations!」(ミシェル・ヨー、彼女は本当にカッコいい! あめでとう!)と英語でメッセージを添え、映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアジア人として初の快挙となる主演女優賞に輝いたミシェルを祝福した。

アカデミー賞では杏が出演したアンソロジー映画『私たちの声』の主題歌「Applause」が歌曲賞にノミネートされていた。杏の父である渡辺謙とミシェルは、2005年のハリウッド映画『SAYURI』で共演したことがある。(大倉雅人)