『地球に落ちて来た男』ドラマ版、デヴィッド・ボウイが演じた役をビル・ナイが引き継いだ理由

印象強いキャラクターを新しい俳優が演じることは珍しいことではないが、本日3月17日(金)よりU-NEXTで配信スタート予定の続編ドラマシリーズ版『地球に落ちて来た男』のクリエイターにとっては難しい挑戦だったようだ。

映画『地球に落ちて来た男』は1976年に公開され、主演を務めたのは世界的ミュージシャンのデヴィッド・ボウイ。ウォルター・テヴィスの同名小説が原作で、不毛の地となり果てた母星に水をもたらす方法を探して地球に来たヒューマノイド・エイリアンが自身の能力を発揮して多くの発明を生み出して大成功を収めるも、思わぬ事態を招いてしまうというストーリーだ。

米Showtimeが手がけたTVシリーズ版は小説・映画の続編という形で、新たな異星人が地球で使命を全うしようと奮闘する姿を描いた。

Finished the series The Man Who Fell to Earth on CraveTV Showtime. It stars Chiwetel Ejiofor as an alien who comes to Earth to save us from an environmental catastrophe. Naomie Harris also stars as a scientist who helps him discover his humanity so to speak. It was pretty good. pic.twitter.com/VjKP2Aup2N