交流G3「名古屋大賞典」（名古屋ダート2000メートル）は16日、12頭で争われ、1番人気ハギノアレグリアス（牡6＝四位、父キズナ）が最後の直線、ケイアイパープルとの追い比べを頭差で制し、重賞初制覇を飾った。

川田将雅（37）は黒船賞（シャマル）、ダイオライト記念（グロリアムンディ）に続き、史上初の交流重賞3日連続Vとなった。中央では18年の正月開催で戸崎圭太（42）が史上初の3日連続重賞制覇（中山金杯・セダブリランテス→フェアリーS・プリモシーン→シンザン記念・アーモンドアイ）を達成している。

今年、川田は愛知杯（アートハウス）、きさらぎ賞（フリームファクシ）、クイーンカップ（ハーパー）、先週の金鯱賞（プログノーシス）でJRA重賞4勝。中央と地方を合わせて5日間で重賞4勝となり、今週末の阪神大賞典（19日、阪神芝3000メートル）はボルドグフーシュ（牡4＝宮本）に騎乗する。

元騎手でハギノアレグリアスを管理する四位洋文師（50）は21年3月の厩舎開業後、初の重賞制覇となった。

◆ハギノアレグリアス 父キズナ 母タニノカリス（母の父ジェネラス） 牡6歳 栗東・四位洋文厩舎 馬主・日隈良江氏 生産者・北海道新ひだか町の岡田スタツド 戦績12戦6勝（重賞初勝利） 総獲得賞金1億3880万9000円。