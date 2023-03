騒音トラブルは程度の違いこそあれ、さまざまな場面で聞かれるが、海外ではある騒音がきっかけで殺害未遂事件が起きた。

アメリカ・テキサス州で、21歳と24歳の姉妹が隣人のセックスの騒音に腹を立て、隣人に銃を向けた。海外ニュースサイト『New York Post』と『The Daily Star』などが3月1日までに報じた。

報道によると、姉妹は一緒にアパートに住んでおり、隣には30歳の男性と29歳の女性の夫婦、子どもたち(人数と年齢は不明)からなる家族が住んでいたという。姉妹は隣人がセックスをする際に度々騒音を出すことに腹を立てていた。姉妹によると、具体的にはセックスの際に生じる声や壁越しに聞こえる音などであった。現場は空港の近くに建つアパートだった。

姉妹は騒音が気になるたびに、何度か隣人に対してメモを残していた。メモの内容は騒音に対する苦情と、夫婦と子どもたちを殺すという過激なものだった。

2月13日の朝、騒音をめぐって姉妹と夫婦は口論。口論中に姉妹は銃を持ち出し、夫婦に突きつけた。そして銃を振り回しながら「うるさいから銃で殺す」などと言って脅したそうだ。幸いにも発砲はされず、夫婦や子どもたちにけがはなかった。

何者かが通報し姉妹は逮捕。妹は1万5000ドル(約201万円)の保釈金を支払い現在は釈放されている。姉は過去に重罪を犯しているため保釈金は20万ドル(約2700万円)に設定され、現在も勾留されている。裁判は今後行われ、姉妹には最高で20年の刑務所行きが言い渡される可能性があるそうだ。なお、姉の過去の犯罪とは、中古車販売店から車を盗んだことである。

このニュースが世界に広がると、海外のネットユーザーからは「姉妹の行動は恐ろしい。刑務所に入れられるべき」「姉妹は暴力的すぎる」「うるさい隣人がいたら冷静に話し合えばいい。それにヘッドフォンをつけて音楽を聴くこともできるし、感情的になって銃で脅す行動をとるべきではない」「騒音は確かに嫌だ」「空港の近くに住んでいるのにセックスの音が気になるものか。嫉妬もあるのか」といった声が上がっていた。

アパートなどでは特に隣人に対する気配りは必要になってくるだろう。しかしながらトラブルが生じたからといって脅すことは決して許されない。

記事内の引用について「Texas sisters threaten to kill the mood, murder neighbors over loud sex」(New York Post)よりhttps://nypost.com/2023/02/22/houston-texas-sisters-threaten-to-kill-neighbors-for-loud-sex/「Pair of gun-toting sisters threaten to kill randy neighbours for having 'loud sex'」(The Daily Star)よりhttps://www.dailystar.co.uk/news/world-news/pair-gun-toting-sisters-threaten-29349170