昨年9月に英ロンドンから帰国する夫婦の2ショットが報じられてから、半年。今度はパリコレで活躍する小松菜奈(27才)に付き添った菅田将暉(30才)の姿がキャッチされた。でもその姿はどことなく自信なさげで、かつて彼がまとっていたオーラが消えていて──。

【写真】小松菜奈、スタイル抜群の全身シャネル写真。他、ホットパンツ姿の小松菜奈も

エッフェル塔のお膝元であるフランスはパリのシャン・ド・マルス公園に、2021年に完成したグラン・パレ・エフェメール。2024年のパリオリンピックの会場にも使用される予定のこの多目的ホールの入り口は、全面ガラス張りで、正面からのぞくと、その奥にエッフェル塔が透けて見える。

パリコレで賑わう3月7日(現地時間)、まさにその場所で開催された「CHANEL」の2023/24年秋冬コレクションの会場入り口前には、大勢のカメラマンとファンたちが“主役”の登場を待ち構えていた。

到着した黒塗りのワンボックスリムジンから先に降りてきたのは、ホワイトのツイードジャケットにピンクとグレーのパンツを重ね、白縁のサングラスをかけた菅田将暉だ。彼にエスコートされ、小松菜奈が奥座席からゆっくり姿を現すと、一斉にシャッター音が鳴り響き、悲鳴にも似た歓声が上がる。

ハートとカメリアの装飾があしらわれたブラックのノースリーブに、ジーンズの上からツイード素材のスカートを合わせた装いで世界中のファンに応じる小松。穏やかな笑みを浮かべながら手を振る姿は、まさにブランドの“顔”と言える振る舞いだ。一方、 傍らに立つ菅田はサングラス越しにもわかるほど、緊張した面持ちだ。そんな夫を“大丈夫よ”と励ますように、小松は会場に入る際、彼の腰にそっと手を当てた──。

会場に入ると、大型ヴィジョンが目に入る。そこには黒いアイラインが効いた1960年代風の印象的なメイクで回転木馬に乗ったり、部屋の中でシャネルの最新コレクションをまとう小松の姿が映し出される。ファッションPR関係者が興奮ぎみにこう話す。

「コレクションではブランドアンバサダーを務める小松さんの映像がずっと流れ続けていました。そしてショーが終わると、デザイナーが一目散に彼女のもとに駆けつけ、しっかりとハグをして……。

アンバサダー自体は世界中から何人かのモデルやアーティスト、俳優が選抜されていますが、そんななか、小松さんは2016年から同アンバサダーを務め、今回のコレクションでは世界中の招待客に配られたインビテーションに彼女の写真が使用された。ここまでフィーチャーされるのは日本人初の快挙。思わず涙が流れました」

そんな妻の一世一代の晴れ舞台を傍らでずっと見守っていたのが、夫の菅田だった。ふたりは2019年秋に映画『糸』でのダブル主演をきっかけに交際をスタートし、2021年11月にそれぞれのSNSで結婚を発表した。結婚披露宴などは行わず、結婚後は揃ってメディアに登場することがなかったため、今回のパリコレが公の場での夫婦デビューともいえる。

会場に入ると、流暢な英語で関係者と会話をしていた小松が「This is my husband(私の夫です)」と菅田を紹介。その関係者に菅田が「Nice to meet you(お会いできて光栄です)」とあいさつし、にこやかに握手を交わす姿もあった。このとき、小松が菅田を本名である「Taisho(大将)」と紹介していたことが話題を呼び、ふたりが左手薬指に大きなシルバーリングをしていることも確認された。しかし、あるファンは首をかしげる。

「夫婦の素敵な2ショットはうれしかったのですが、菅田さんの終始おどおど、たじたじしているような振る舞いが気になりました。小松さんが場慣れしていて堂々としているぶん、菅田さんの自信なさげな雰囲気が余計に際立っていた印象で……」

確かに菅田は、会場内では常に小松の三歩後ろを歩き、彼女にフラッシュがたかれると、驚いた表情で逃げるように立ち位置を変更。居心地が悪そうな様子をうかがわせていた。

当初はショーの座席は別々だった

ファンからは心配の声も上がるほどだったパリコレでの菅田の及び腰だが、これにはある事情があったとファッション誌関係者が明かす。

「この立ち振る舞いは意図的な部分もあったと思います。というのも、当初は菅田さんと小松さんのふたりで、今回のコレクション中に、ファッション誌の撮影をするというプランがあったと聞いている。

でも菅田さんは“今回は小松さんが主役だから、自分にスポットが当たるのはよくない。自分はあくまでもサポート役で行きたい”と主張。その思いを証明するかのように、パリコレには渡航費などを含め自費で参加しています。彼にとっては妻の“付き添い”として、プライベートでの弾丸渡仏だったわけですね」

フロントロウではふたりが並んで座り、和やかな表情を浮かべていたが、実はこの座席も直前に変更され、関係者は慌てたという。

「菅田さんの妻を立てたいという気持ちは強く、最初はショーの席も別々でしたが、小松さんの希望もあって急遽、隣同士になったとか。それほどまでに菅田さんはパリコレ期間中に、自分は前に出ないようにと細心の注意を払っていたのですが、振る舞いを指摘されるとは、大誤算だったでしょうね」(別のファッション誌関係者)

菅田は世界のファッション界で活躍する小松をリスペクトしているという。2月18日に一夜限りで復活したラジオの特別番組『菅田将暉のオールナイトニッポン』(ニッポン放送)ではこう明かした。

「もう世界的なブランドのことをやってる人やからね。そりゃもうハンパなくオシャレですけど」

小松を尊敬し、彼女が立っている場所の価値を理解しているからこそ守っているルールもあるという。

「ファッションの世界は、小松さんの分野なので、自分は同じ舞台には立たないと決めているそうですよ」(芸能関係者)

実際に「おどおどしていた」という心配の声が上がる一方で、ファンからはこんな言葉も聞かれた。

「自分アピールしたがる人が多いなか、妻を立てて一歩下がっている姿はとても素敵だった。あの着こなしができるのは、菅田くんだからこそ。“目立たないようにしている”ことが人の目をひくのは、彼にオーラがある証拠では」(菅田のファン)

次は共演も見てみたい。

※女性セブン2023年3月30日・4月6日号