『ビバリーヒルズ高校／青春白書』（ビバヒル）キャスト、「90sコン」でリユニオン

90年代に一世を風靡した伝説的青春シリーズ『ビバリーヒルズ高校/青春白書』(以下、『ビバヒル』)でお馴染みのキャストが1990年代をテーマにした「90sコン」でリユニオンを果たすとCTInsiderが伝えている。

現地時間3月17日から19日の3日間、コネチカット州ハートフォードで開催される「90sコン」。90年代にフォーカスしたユニークなイベントに『ビバヒル』からアイアン・ジーリング(スティーブ役)、ジェイソン・プリーストリー(ブランドン役)、ジェニー・ガース(ケリー役)、トーリ・スペリング(ドナ役)といったキャストが登壇することが発表された。

