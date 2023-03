アカデミー賞授賞式を沸かせたヒュー・グラント、レッドカーペットでの質問にほぼ答えず

近年は『フレイザー家の秘密』や『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』といったドラマでも活躍する英国俳優ヒュー・グラント。現地12日に開催された第95回アカデミー賞授賞式にプレゼンターとして出席していた彼だが、授賞式前のレッドカーペットのインタビューでは、質問にほとんどまともに答えないでインタビュアーを困らせている。米Hollywood Reporterなど複数のメディアが報じた。

【関連記事】『フレイザー家の秘密』ヒュー・グラント、"ロマコメの帝王"として評されて一番腹が立った意見とは...?

今年は米ABCが報じたレッドカーペット中継に登場したヒューは、どの質問にも無関心でいるように映った。インタビュアーとの会話はこうだ。

インタビュアー「ヒュー・グラントさん、あなたはアカデミー賞のベテランで、何度もここに来ていますね。オスカーに来ることで一番好きなことは何ですか?」

ヒュー「あらゆる人間性が一堂に会することです。虚栄心の祭典ですね」

インタビュアー「今夜、一番楽しみにしていることは何ですか? 誰がオスカーを受賞するのか見るのは楽しみですか? 誰に期待していますか?」

ヒュー「特に誰もいません」

インタビュアー「じゃあ、今夜の衣装について教えてください」

ヒュー「私のスーツです」

インタビュアー「あなたのスーツ? 誰が作ったんですか? あなたが作ったんじゃないでしょう?」

ヒュー「覚えてないな…私の仕立て屋です」

インタビュアー「仕立て屋さん、素晴らしい仕事ぶりですね。では『ナイブズ・アウト:グラス・オニオン』に出演した感想はいかがですか? とても素晴らしい映画で、サスペンス好きの私は本当に大好きな作品でした。あのようなものを撮影するのは楽しいですか?」

ヒュー「まあ、私はほとんど出演していないんだけどね。3秒くらいしか出てこないよ」

インタビュアー「でも撮影は楽しかったんでしょう?」

ヒュー「ああ、大体はね」

I don’t understand this from Hugh Grant. If you don’t want to be interviewed, don’t take the mic, smile politely and keep walking. Kudos to @ashleygraham for trying repeatedly to get something interesting out of him. #Oscars pic.twitter.com/Q2AeUpPGRi

- April (@ReignOfApril) March 13, 2023