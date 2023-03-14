先週末（3月10日〜3月12日）の全米ボックスオフィスランキングが発表され、ホラー映画『スクリーム6 （原題） / Scream VI』が興行収入4,444万7,270ドル（約60億円）で首位デビューを果たした。（数字は Box Office Mojo調べ、1ドル135円計算）

『スクリーム6 （原題）』は人気スラッシャー映画シリーズ第6弾にして、リブート作『スクリーム』（2022）の続編。ゴーストフェイスの殺りくから逃れた生存者たちが、新たな恐怖に立ち向かう。出演はメリッサ・バレラ、ジェナ・オルテガ、ヘイデン・パネッティーア、コートニー・コックスなど。ヒットとなった『スクリーム』（2022）のオープニング興収3,001万8,805ドル（約41億円）のみならず、シリーズ最高のオープニング興収だった2000年の『スクリーム3』（3,471万3,342ドル・約47億円）をも上回る、最高のスタートを切った。

その他の初登場組では、アダム・ドライヴァー主演のSFスリラー『65（原題）』が興収1,232万8,361ドル（約17億円）で3位デビュー。ボビー・ファレリー監督とウディ・ハレルソンが組んだスポーツコメディー『チャンピオンズ（原題） / Champions』は興収514万8,740ドル（約7億円）で初登場6位だった。（編集部・市川遥）

3月10日〜3月12日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。（）は先週の順位。

1（初）『スクリーム6 （原題） / Scream VI』

2（1）『クリード 過去の逆襲』

3（初）『65（原題）』

4（2）『アントマン＆ワスプ：クアントマニア』

5（3）『コカイン・ベア（原題） / Cocaine Bear』

6（初）『チャンピオンズ（原題） / Champions』

7（5）『ジーザス・レボリューション（原題） / Jesus Revolution』

8（6）『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』

9（8）『長ぐつをはいたネコと9つの命』

10（7）『オペレーション・フォーチュン：ルセ・ド・ゲール（原題） / Operation Fortune: Ruse de guerre』