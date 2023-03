3月10〜12日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『映画ドラえもん のび太と空の理想郷』が、週末金土日動員38万4000人、興収4億6800万円をあげ、2週連続で1位を獲得した。累計成績は動員102万人、興収12億円を突破した。

【写真】写真で見る「3月10〜12日の全国映画動員ランキング」

2位は、公開15週目を迎えた『THE FIRST SLAM DUNK』が、週末金土日動員13万7000人、興収2億円を記録し、先週からワンランクアップ。累計では動員819万人、興収119億円を突破。先日行われた第46回日本アカデミー賞では、最優秀アニメーション作品賞を受賞するなど、今後も粘り強い興行でさらに成績を伸ばしそうだ。

3位は『なのに、千輝くんが甘すぎる。』が週末金土日動員10万3000人、興収1億2200万円をあげランクイン。累計では動員40万7000人、興収4億9100万円を突破している。

5位は、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』が先週と同順位をキープ。日本時間3月13日に行われたアカデミー賞で、作品賞を含む7冠を達成するなど、注目度も高く、今後さらに数字を伸ばす可能性が高い。

そのほか、8位に『BTS:Yet To Come in Cinemas』が、9位にアカデミー賞でインド映画初となる歌曲賞を受賞した『RRR』がそれぞれ圏外からランクインを果たした。

また10位に、スウェーデン映画「幸せなひとりぼっち」をトム・ハンクスの製作・主演でリメイクしたヒューマンドラマ『オットーという男』が初登場でランクインした。

3月10〜3月12日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。

第1位:『映画ドラえもん のび太と空の理想郷』第2位:『THE FIRST SLAM DUNK』第3位:『なのに、千輝くんが甘すぎる。』第4位:『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』第5位:『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』第6位:『BLUE GIANT』第7位:『すずめの戸締まり』第8位:『BTS:Yet To Come in Cinemas』第9位:『RRR』第10位:『オットーという男』