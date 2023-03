その年に公開された最低映画に贈られるゴールデンラズベリー賞(通称ラジー賞)。今年も例年通り、アカデミー賞開催の前に受賞結果が発表され、物議を醸したマリリン・モンローの伝記映画『ブロンド』が見事(?)最低映画賞を獲得した。

『ブロンド』は、最低作品賞と最低脚本賞を獲得。『エルヴィス』でトム・パーカー大佐を演じたトム・ハンクスは、最低助演男優賞と「トム・ハンクス&重いラテックスのメイク顔(と馬鹿げたアクセント)」として最低スクリーンカップル賞を受賞。エディ・レッドメインやジャレッド・レト、ニコール・キッドマンなど、アカデミー賞とラジー賞、双方を獲得した俳優たちと肩を並べた。

また、『モービウス』もアドリア・アルホナが最低助演女優賞、2度目の受賞となるジャレッド・レトが最低主演男優賞を獲得。3作品がそれぞれ2つのラジー獲得でトップに並んだ。

今年のラジー賞では、12歳の子役ライアン・キーラ・アームストロングを最低主演女優賞候補にしたことで批判が噴出。謝罪の上彼女を候補から外し、今後は18歳未満の俳優やフィルムメイカーを賞の候補としないことを発表した。これを受け、最低女優賞の受賞者を、「第43回ラジー賞における最低主演女優賞ノミネーションの大失態」とした。

第43回ゴールデンラズベリー賞主な受賞結果は以下の通り(★が受賞作品)。

■最低映画賞

★『ブロンド』

『ピノキオ』

『グッド・モウニング 人生最悪のハイな1日』

『The King’s Daughter(原題)』

『モービウス』

■最低主演男優賞

コールソン・ベイカー(akaマシン・ガン・ケリー)『グッド・モウニング 人生最悪のハイな1日』

ピート・デヴィッドソン(声の出演)『マーマデューク』

トム・ハンクス『ピノキオ』

★ジャレッド・レト『モービウス』

シルヴェスター・スタローン『サマリタン』

■最低主演女優賞

★「第43回ラジー賞における最低主演女優賞ノミネーションの大失態」

ブライス・ダラス・ハワード『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』

ダイアン・キートン『マック&リタ』

カヤ・スコデラーリオ『The King’s Daughter(原題)』

アリシア・シルヴァーストーン『ジョーズ・バケーション』

■最低助演男優賞

ピート・デヴィッドソン(カメオ出演)『グッド・モウニング 人生最悪のハイな1日』

★トム・ハンクス『エルヴィス』

ゼイヴィア・サミュエル『ブロンド』

モッド・サン『グッド・モウニング 人生最悪のハイな1日』

エヴァン・ウィリアムズ『ブロンド』

■最低助演女優賞

★アドリア・アルホナ『モービウス』

ロレイン・ブラッコ(声の出演)『ピノキオ』

ペネロペ・クルス『355』

ファン・ビンビン『355』と『The King’s Daughter(原題)』

ミラ・ソルヴィノ『Lamborghini: The Man Behind the Legend(原題)』

■最低スクリーンカップル賞

コールソン・ベイカー(akaマシン・ガン・ケリー)&モッド・サン『グッド・モウニング 人生最悪のハイな1日』

虚偽のホワイトハウスのベッドシーンに登場する実在のキャラクター2人『ブロンド』

★トム・ハンクス&重いラテックスのメイク顔(と馬鹿げたアクセント)『エルヴィス』

アンドリュー・ドミニク&彼の女性に対する意識の問題『ブロンド』

『愛は、365の日々で』の続編2作(ともに2022年公開)

■最低監督賞

ジャド・アパトー『ザ・バブル』

★コールソン・ベイカー(akaマシン・ガン・ケリー)&モッド・サン『グッド・モウニング 人生最悪のハイな1日』

アンドリュー・ドミニク『ブロンド』

ダニエル・エスピノーサ『モービウス』

ロバート・ゼメキス『ピノキオ』

■最低脚本賞

★『ブロンド』/“伝記本”ジョイス・キャロル・オーツを基にしたアンドリュー・ドミニクの脚本

『ピノキオ』/ロバート・ゼメキスとクリス・ワイツの脚本(カルロ・コッローディの遺産管理団体非公認)

『グッド・モウニング 人生最悪のハイな1日』/マシン・ガン・ケリー&モッド・サンが“執筆”

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』/エミリー・カーマイケル&コリン・トレボロウの脚本、トレボロウ&デレク・コノリーのストーリー原案

『モービウス』/マット・サザマ&バーク・シャープレスのストーリーと脚本

■最低リメイク・パクリ・続編賞

『ブロンド』

『愛は、365の日々で』の続編2作『愛は、この日を迎えて』、『愛は、新たな日々へ』(ラジーのスペシャルオファー)

★『ピノキオ』

『炎の少女チャーリー』

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』

■名誉挽回賞★コリン・ファレルヴァル・キルマーマーク・ウォールバーグ