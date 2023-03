【今週の海外ドラマ放送・配信予定】ジェンセン・アクレス出演のクライムドラマ、『テッド・ラッソ』シーズン3が開始！

3月13日(月)から3月19日(日)に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、Apple TV+を代表するヒットコメディシリーズの『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』シーズン3や『スパナチュ』のジェンセン・アクレスが登場する『ビッグ・スカイ』最新シーズン、キット・ハリントン出演のアンソロジーシリーズなどが開始となる。お見逃しなく!

【関連記事】海外ドラマ『ザ・キャプチャー 歪められた真実』シーズン2が日本初独占放送!キャストのインタビュー映像解禁

3月15日(水)日本初独占配信スタート。

米国ミステリー作家C.J.ボックスの「The Highway(原題)」を原作とするクライムドラマ。

私立探偵のキャシー、郡保安官代理のジェニー、新保安官ボーはその捜査能力で秩序を維持している。しかし、アウトドア専門家サニーが率いる旅行に狂いが生じ、三人は恐ろしい謎に直面。そこではどのキャンパーも信用できず、とがった岩や節くれ立った木にも危険が潜んでいる。

『ビッグ・リトル・ライズ』『フレイザー家の秘密』『アリー・myラブ』のデイビッド・E・ケリーが製作総指揮を務めている。シーズン3からは、『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』や『ザ・ボーイズ』で知られるジェンセン・アクレスが登場!

3月15日(水)日本初独占配信スタート。

インドネシア発、2019年に公開されたラブロマンス映画のドラマ版。

結婚式の夜、タリは突然、夫のビアンから「1年で結婚を解消する」という契約書を突きつけられる。なんとビアンは親の意向を汲んで見合い結婚に応じただけで、まだ長年の恋人であるサラを愛していたのだった。しかし敬虔なタリは二人の結婚を神の目から見て尊重することに決め、ビアンの冷たい態度に傷つきながらも愛を勝ち取ろうと懸命に頑張るが…。

3月15日(水)日本初独占配信スタート。

2年連続エミー賞作品賞コメディシリーズ部門ほか、11部門を受賞したスポーツコメディ『テッド・ラッソ〜破天荒コーチがゆく〜 』。未経験にもかかわらずイギリスのサッカーチームAFCリッチモンドの監督として雇われたアメフトコーチ、テッド・ラッソの奮闘を描く大人気シリーズ待望の最新シーズン。

プレミアリーグで昇格したばかりのAFCリッチモンドは、メディアの順位予想で最下位と予想され嘲笑されている。そんな中、今や“ワンダーキッズ”と称されるネイトが、ウエストハム・ユナイテッドのルパートの元で働くためチームを離れることに。ネイトの退団を受けて、ロイ・ケントはアシスタントコーチを務めることになる。一方、テッドは職場でのプレッシャーに対応しながらも、自宅では個人的な問題と格闘し続ける。

キャストは、テッド役ジェイソン・サダイキス、ネイト役ニック・モハメッド、ルパート役アンソニー・ヘッド、ロイ・ケント役ブレット・ゴールドスタインらが続投する。

3月17日(金)日本初独占放送スタート。

気候変動をテーマにしたアンソロジーシリーズ。33年にわたる8つの物語が展開され、地球の気候の変化がどのように人々の愛や信仰、仕事、家族に影響するのかが描かれる。複数の異なるストーリーとキャラクターに焦点を当てるが、各エピソードは相互に関連している。

超豪華キャストが集結したことでも話題を集めている。キット・ハリントン(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、デヴィッド・シュワイマー(『フレンズ』)、メリル・ストリープ(『プラダを着た悪魔』)、エドワード・ノートン(『ナイブズ・アウト:グラス・オニオン』)、トビー・マグワイア(『バビロン』『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』)、マリオン・コティヤール(『アネット』『インセプション』)などといった錚々たる俳優陣が名を連ねる。

製作・監督・脚本は、『コンテイジョン』『不都合な真実』『ザ・レポート』などで知られるスコット・Z・バーンズが務める。

Finished the series The Man Who Fell to Earth on CraveTV Showtime. It stars Chiwetel Ejiofor as an alien who comes to Earth to save us from an environmental catastrophe. Naomie Harris also stars as a scientist who helps him discover his humanity so to speak. It was pretty good. pic.twitter.com/VjKP2Aup2N