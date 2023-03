タレントで元モーニング娘。の藤本美貴が、12日、東京・ヒューリックホール東京で「藤本美貴20周年記念!大感謝ライブ!〜ミキティアイドルやります!春の大集会!〜あしたから21周年〜」を開催。アイドル時代を彷ふつとさせるステージでは、全16曲を披露。2部制で行われた公演のうち、モーニング娘。とハロー!プロジェクトのOGの紺野あさ美、田中れいなもゲストに駆け付けた2部の模様をレポートする。

【写真】紺野あさ美・田中れいなも登場!まだまだアイドル健在・ミキティ20周年ライブの模様

■紺野あさ美&田中れいながゲストで登場 田中との不仲説を完全否定

昨年10月に20周年ライブを開催した際に、「みんなの声が聞きたかった」と制限なしでの公演を約束していた藤本。13日にデビュー21年目を迎える前日に会場を大きくし、マスクをつけたままでの声出しOK公演を実現した。



開演前から「美貴様ー!」「ミキティー!」の大歓声が場内に飛び交った。バックバンドを従えたステージは、藤本のデビューシングル曲「会えない長い日曜日」でスタート。「LET’S DO 大発見」へと続き、きらびやかなドレスをまとう藤本は、冒頭から“アイドル然”としたパフォーマンスで観客を魅了した。

大歓声を受けた藤本は「すごい!みんなの声が聴こえるじゃないですか」と喜ぶと、観客は盛大な拍手と歓声で反応。「意外に女の子も多くてビックリです。20年前は…。男性、おじさん…みたいなね」と冗談交じりにつぶやくと、会場に笑い声が響いた。

バラード曲が続くブロックでは「幼なじみ」、自身のYouTubeチャンネル「ハロー!ミキティ」で募集した今回「歌ってほしい曲」の1位に輝いたという「シャイニング 愛しき貴方」を披露。

過去のオーディション受験時に歌った曲として、安室奈美恵の「SWEET 19 BLUES」をカヴァーし、ピアノによるアコースティックバージョンで届けたEvery Little Thingの「Time goes by」では、落ち着いた歌声を響かせた。

MCとなり、藤本の呼び込みで紺野が登場。客席からは「こんこん!」と紺野をステージへ招くと、紺野がセンターを務めた選曲「涙が止まらない放課後」を歌唱。「こんこんと言えばこれでしょ!」とミキティが選曲したことを明かすと、紺野は「放課後っていうのは10代だけでいいでしょ!」と笑ったが、藤本はすかさず「ちょっと待って!そんなこと言ったら今日歌ってる歌ほどんどが10代の曲だから」とツッコミ笑いを誘った。



ステージには藤本の呼びかけでモーニング娘。では6期加入で同期の田中も登場。ミキティは田中に「あれやって!10年ぶりに見る」と催促すると、田中が観客に向かって「おつか…」とコール。観客からの「れいなー!」とレスポンスに「うわーー!」と喜んだ。

3人でモー娘。時代を振り返るトークを繰り広げ、パフォーマンスを展開。「浮気なハニーパイ」のイントロが流れると観客がどよめき、続くモーニング娘。の「Go Girl〜恋のヴィクトリー〜」で客席のテンションはさらに高まった。

紺野を見送り、ステージに残った田中は「藤本さんがおったけんこそ、活動やってこれたっていうことあるけん」と故郷の博多弁で感謝。共にモーニング娘。おとめ組のメンバーとして活動していた当時は「色々あったんですよ。私のダメージ的に」と振り返り、藤本から「田中ちゃん、何て言われた?」「いいよもう気にしなくて」と励まされたことがあったとエピソードを明かした。

その言葉を受けた藤本は「私が知らないところで(田中との)不仲説があったから『あれ私、すごい嫌われてたんだな』っていう…」と返し、田中は「逆ですよ」とフォローし「いつ嫌われとったとかいな。あんなに助けてくれたのになって思ってたんです」と吐露。2人でモーニング娘。の「SEXY BOY〜そよ風に寄り添って〜」を披露し、曲中で目を合わせながら、息の合ったパフォーマンスを繰り広げた。

■夫・庄司智春、パンツ一丁でヲタ芸リベンジ 藤本の“モー娘。卒業式”開催を提案

ライブは終盤へさしかかり、再び藤本のソロステージに。「そっと口づけて ギュッと抱きしめて」「涙Girl」「ボーイフレンド」を歌い上げ、「ブギートレイン’03」で盛り上げ本編を終了した。

アンコールを待つ客席では「ミキティ!」の歓声が繰り返され、熱気へ応えるように藤本がステージへ戻ってきた。

藤本が「まだ歌ってない曲があるじゃないですか?」と訴えると、客席からは大歓声。人気曲「ロマンティック浮かれモード」では、観客が曲の展開に沿って盛大なコールで応え、定番の“ヲタ芸”で盛り上げる客席の動きに合わせて、会場が揺れた。

感謝を伝えた藤本がステージを離れると、客席ではなおも「ミキティ!」コールが飛び交った。

再びステージへ戻ってきた藤本が呼びかけると、「ミキティー!」と叫びながら夫の庄司智春が白いランニングに赤いブーメランパンツ姿で、花束を持って「お邪魔します!」と登場。

ここまでのステージを「最高でしたね」と称えた庄司が「その節は本当に申し訳ございませんでした!」と、交際発覚で藤本がモーニング娘。を脱退することになったことを謝罪すると、会場中が笑顔に。庄司は当時、藤本にさせてあげられなかった「卒業式が見たい。もっともっと大きな会場で!よくあるじゃないですか、学園ドラマで。落ちこぼれの卒業式みたいなの。矢口真里も呼びましょうよ!」と提案すると、会場は大盛り上がり。ミキティもその提案に「ハロプロの枠を超えて、(脱退になったアイドルを)みんな集めてやればいいか!」とノリノリで話すと、庄司も「合同卒業式やろうよ!みなさん来てくれますよね!」と呼びかけた。



ラストパフォーマンスは、夫婦2人のステージ共演で披露した2度目の「ロマンティック浮かれモード」。前回のライブ後に「ロマンス(ヲタ芸)の腰が高い」とDMが届いたという庄司は、全力の”ヲタ芸“でリベンジ。曲中で“パンツ一丁”になって盛り上げ大団円を迎えた。

庄司を見送った藤本は「卒業できなかった本人ですが」と自嘲しながらも「また近いうち、お会いできたらいいなと思っております。ということで今日は本当に本当に、藤本美貴の20周年、そして明日からは21周年。ありがとうございました!」とメッセージを伝え、笑顔でステージをあとにした。

藤本美貴「藤本美貴20周年記念!大感謝ライブ!〜ミキティアイドルやります!春の大集会!〜あしたから21周年〜」のセットリストは、以下の通り。

M1:会えない長い日曜日M2:LET’S DO 大発見M3:幼なじみM4:シャイニング 愛しき貴方(カントリー娘。に紺野と藤本)M5:SWEET 19 BLUES(安室奈美恵)M6:Time goes by(Every Little Thing)M7:涙が止まらない放課後(モーニング娘。)M8:浮気なハニーパイ(カントリー娘。に紺野と藤本)M9:Go Girl〜恋のヴィクトリー〜(モーニング娘。)M10:SEXY BOY〜そよ風に寄り添って〜(モーニング娘。)M11:そっと口づけて ギュッと抱きしめてM12:涙GirlM13:ボーイフレンドM14:ブギートレイン’03〜アンコールM15:ロマンティック浮かれモード〜WアンコールM16:ロマンティック浮かれモード(庄司智春参加)