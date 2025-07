ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、本を開いているかのような立体感も忠実に再現された「絵本のようなラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」絵本のようなラグ

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズと価格:【約130×190】9,900円(税込)、【約190×240】14,900円(税込)

※別途、約130×190は1,490円(税込)、約190×240は2,490円(税込)の大型商品送料がかかります

パイル長:約3mm

仕様:床暖房・ホットカーペット対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのラグ。

本当に開いた本が置いてあるかのような立体感でインパクト抜群です。

アートとともに描かれた「プーさん」の名言にも注目!

アートは、インクジェットプリントで微妙な陰影まで表現されています。

「プーさん」「ピグレット」「イーヨー」「ティガー」たちが100エーカーの森を仲良く歩く姿にほっこりと癒やされそう☆

素材には毛足が短めのポリエステルを使用。

ホコリやゴミが入りにくいので、お掃除もスムーズにできます。

さらに、薄手ながらしっかりとした素材で足触りも抜群です。

裏面には不織布が使われています。

お部屋の大きさや敷く場所に合わせて2種類のサイズから選べるのもうれしいラグ。

本を開いているかのような立体感も忠実に再現された「絵本のようなラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

