¤¯¤é¼÷»Ê¥Ê¥á¥Ê¥á¡¢¥¸¥Ö¥êÅð»£¡Ä°¦ÃÎ¤ÇÂ³½Ð¤¹¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡ÖÃÑ¤µ¤é¤·¤À¡×
¡ÖÌ¾¸Å²°¿Í¤È¤·¤ÆÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°±¡¤Î¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡Ê£´£¸¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¼ê²óÅ¾¤º¤·¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤ÎÌ¾¸Å²°±ÉÅ¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤æº¹¤·¤ÎÃí¤®¸ý¤ò¤Ê¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï£¸Æü¤Ë°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢µÈÌîÎ¿²íÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£±¡Ë¡¢£±£¹ºÐ¤ÎÃË¡¢¼«¾Î£±£µºÐ¤Î¾¯½÷¤Î£³¿Í¤òÂáÊá¡£¤Þ¤¿¡¡°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥²¥ÉÀïµ¡×¤ä¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥Þ¡¼¥Ë¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î²¼¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍè±à¼Ô¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¿Ü±¡Ä¹¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÎÃÑ¤òÆüËÜÃæ¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ°¤ê¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀÎ¤«¤éÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë´í¸±À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È¤Ø¤ÎÉ÷É¾Èï³²¤ä¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ê°Â°×¤ËÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ë°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£