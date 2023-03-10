¡ÖÀ¸¤ÊÖ¤ìÂ¼¾å¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Â¼¾å½¡Î´¤Î¼ººö¡õ¹¥µ¡¤ÇËÞÂà¤Ë¡¿£×£Â£Ã
¡Ê£×£Â£Ã£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¡¢ÆüËÜ¡¼´Ú¹ñ¡¢£±£°Æü¡¢Åìµþ£Ä¡Ë¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ººö¤È¹¥µ¡¤ÇËÞÂà¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¡ÖÀ¸¤ÊÖ¤ìÂ¼¾å¡×¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸¤ÊÖ¤ì¡Ý¡×¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤ÎÂè£±²óÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¡¢¶ËÅÙ¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Ê¡Î±¤ËÂÐ¤·¡¢¼Â¶·¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÀ¸¤ÊÖ¤ìÊ¡Î±¡ª¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Ê¡Î±¤¬·è¾¡¤ÎÂåÂÇ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿àÅÁÀâá¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÅö»þ¤ÈÆ±¤¸ÂÐÀïÁê¼ê¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¡¢Â¼¾å¤ÎÉüÄ´¤òµ¤¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Â¼¾å¤Ï£¹Æü¤ÎÃæ¹ñÀï¤ËÂ³¤¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢»°²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ººö¡£Ä¾¸å¤Î»°²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï£²¡Ý£³¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¡¢°ìÂÇµÕÅ¾¤ÎÌµ»àËþÎÝ¤ÇÍ·Èô¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£