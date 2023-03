『CSI：ベガス』シーズン2に復帰するエリック・ズマンダのファーストルックが公開！

最新科学を駆使して凶悪犯罪の解決に挑む人気犯罪捜査ドラマ『CSI:科学捜査班』。そのスピンオフ的な最新シリーズ『CSI:ベガス』シーズン2に復帰が決定したオリジナルキャスト、グレッグ・サンダース役のエリック・ズマンダのファーストルックが公開された。



本家シリーズで15シーズンにわたりサンダース役でレギュラー出演し、オリジナルキャストの中核として一角を成していたエリックは、米CBSにて3月30日に放送されるシーズン2第17話「The Promise(原題)」で約8年ぶりのカムバックを果たす。オリジナル版でCSIの研究員から捜査官に昇進したグレッグは、チームに手を貸すためにシーズン2で数話にわたってゲスト出演し、キャサリン・ウィロウズ捜査官役のマージ・ヘルゲンバーガーと再会することになる。

米TV Insiderが独占公開したファーストルック画像では、グレッグが科学捜査班のメンバーであるマキシン・ロビー役のポーラ・ニューサム(『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』)と向き合い、自己紹介をしていると思われる画像や、グレッグが携帯電話で話をしているシーン、他のチームメンバーであるジョシュア・フォルサム役のマット・ローリア(『リップスティック・ジャングル』)と、アリー・ラジャン役のマンディープ・ディロン(『After Life/アフター・ライフ 』)と現場に佇む場面写真を目に出来る。

