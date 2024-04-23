¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¾ðÊó¡ª PCR¸¡ºº¤Ï¡© ¥Ó¥¶¤ÏÉ¬Í×¡© ¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Þ¤È¤á¡Ê2024Ç¯4·î23Æü¹¹¿·¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô¡¡½ÐÆþ¹ñ¾ò·ï»öÁ°½àÈ÷¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
ÆüËÜÆþ¹ñ»þ¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Î½ªÎ»
2024Ç¯¸½ºß¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë·¸¤ë¿åºÝÁ¼ÃÖ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢Í¸ú¤Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î3²óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Þ¤¿¤Ï½Ð¹ñÁ°72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¼õ¤±¤¿¸¡ºº¤Î±¢À¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´¶À÷¾É¤ÎÎ®Æþ¤òÊ¿»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´¶À÷¾É¥²¥Î¥à¥µ¡¼¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¡Ë¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼çÍ×5¶õ¹Á¡ÊÀ®ÅÄ¡¢±©ÅÄ¡¢ÃæÉô¡¢´Ø¶õ¡¢Ê¡²¬¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯Ç®¡¦³±¤Ê¤É¤ÎÍ¾É¾õ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¤°Õ¤Ç¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ò¼Â»Ü¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²òÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ÖÎ¥Á¼ÃÖ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ýº£¸å¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
PCR¸¡ºº¤ÏÉ¬Í×¡©
ÆüËÜ½Ð¹ñÁ°¤ÎPCR¸¡ºº¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Æþ¹ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
2024Ç¯4·î23Æü¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ê¤é¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Æþ¹ñ»þ¤Ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ¤äPCR¸¡ºº¤Î±¢À¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþ¹ñ¸å¤ÎPCR¸¡ºº¤äÂÔ´ü´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
»ÄÂ¸Í¸ú´ü´Ö¤Ïµ¢¹ñ»þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆþ¹ñ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È½ê»ý¼Ô¤¬´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç6¥«·î°ÊÆâ¤ÎÂÚºß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ü³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±²ÃÆþ ¡Ú¿ä¾©¡Û
³¤³°¤ÇÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Â§Åª¤Ë°åÎÅÈñ¤äÄÉ²ÃÂÚºßÆü¤Î½ÉÇñÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎØí´µ¤òÊÝ¸±¤ÎÊä½þÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏ¹Ò¤Î·èºÑ¤ò³ºÅö¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë°åÎÅÈñ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üVisit Japan Web¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ðÊóÅÐÏ¿ ¡Ú¿ä¾©¡Û
ÆüËÜµ¢¹ñ¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÀÇ´Ø¿½¹ð¡×¤òWeb¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÆüËÜ½Ð¹ñÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¡¢Æ±È¼¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¾ðÊó¤ä¡¢Æþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢µ¢¹ñ»þ¤Î¼êÂ³¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ýVisit Japan Web¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡Ë
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
¡ü¡Ö¤¿¤Ó¥ì¥¸¡×¤ÎÅÐÏ¿¡Ú¿ä¾©¡Û
¡Ö¤¿¤Ó¥ì¥¸¡×¤È¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤«¤é¤ÎºÇ¿·¤Î°ÂÁ´¾ðÊó¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¼õ¿®¤Ç¤¤ë³¤³°°ÂÁ´¾ðÊóÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯Á°¤«¤éÎ¹Àè¤Î°ÂÁ´¾ðÊó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹ÔÃæ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ö·ï¤ä»ö¸Î¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç»È´Û¡¦ÁíÎÎ»ö´Û¤«¤é¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ýÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
¢¨2025Ç¯È¾¤Ð¤è¤ê¡¢¥·¥§¥ó¥²¥óÎÎ°è¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ30¥«¹ñ¤ØÅÏ¹Ò¤¹¤ëºÝ¤ÏÅÏ¹ÒÇ§¾ÚÀ©ÅÙETIAS¡Ê¥¨¥Æ¥£¥¢¥¹¡Ë¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÅÏ¹Ò¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹·ÐÍ³¤Ç¥·¥§¥ó¥²¥óÎÎ°è¹ñ¤ØÆþ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ETIAS¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
¡ü¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
¡üÀÇ´Ø¿½¹ð¤ÎÅÐÏ¿¡ÊVisit Japan Web¤«¤é¡Ë¡Ú¿ä¾©¡Û
¶õ¹ÁÆâ¤ÎÀÇ´Ø¸¡ºº¾ì¤Ë¤¢¤ëÅÅ»Ò¿½¹ðÃ¼Ëö¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ¬Í×¡£Visit Japan Web¤Î¡ÖÆüËÜÆþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¤Î¼êÂ³¡×²èÌÌ¤Î¡Ö·ÈÂÓÉÊ¡¦ÊÌÁ÷ÉÊ¿½¹ð¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¡Ö·ÈÂÓÉÊ¡¦ÊÌÁ÷ÉÊ¿½¹ð¡×¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤ó¤ÀÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÌ¤È¯¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¿½¹ð½ñ¤ò½ñ¤¤¤ÆÀÇ´Ø¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥®¥ê¥¹ ÅÏ¹Ò¾ðÊó
Æþ¹ñ¤ÎÎ®¤ì
¡¦Æþ¹ñ¿³ºº
¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢Arrival¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆþ¹ñ¿³ºº¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£e¥²¡¼¥ÈÍøÍÑ²ÄÇ½¹ñ¤È¤½¤ì°Ê³°¤Ë¥ì¡¼¥ó¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ïe¥²¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢e¥²¡¼¥È¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ø¡£µ¡³£¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î´é¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ì¤ÐÆþ¹ñ¿³ºº¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ê²ÙÊª¼õ¼è½ê
Æþ¹ñ¿³ºº¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¡¢Åë¾è»þ¤ËÍÂ¤±¤¿²ÙÊª¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£²ÙÊª¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ê²ÙÊª¼õ¼è½ê¤Ë¤¢¤ë³Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ç¼ê²ÙÊª°ú´¹¾Ú¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥¿¥°¡Ë¤ò¸«¤»¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÀÇ´Ø
½ê»ýÉÊ¤¬ÌÈÀÇÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤éÎÐ¤Î¥é¥ó¥×¡¢¿½¹ð¤Ê¤·¡ÊNothing to Declare¡Ë¤Î¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¤·¤Æ³°¤Ø¡£ÌÈÀÇÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏÀÖ¤Î¥é¥ó¥×¡¢¿½¹ð¤¢¤ê¡ÊGoods to Declare¡Ë¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢½êÄê¤Î¶â³Û¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥¤¥®¥ê¥¹Æþ¹ñ»þ¤ÎÀ©¸Â
¡ã¼ç¤ÊÌÈÀÇÈÏ°Ï¡¡¢¨ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É°Ê³°¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡ä
¡ý¼òÎà¡Ä¥Ó¡¼¥ë42ℓ¡¢¥ï¥¤¥ó¡ÊÈ¯Ë¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë18ℓ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬22¡óÄ¶¤Î¼òÎà4ℓ¤Þ¤¿¤Ï22¡ó°Ê²¼¤Î¼òÎà9ℓ ¢¨¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬22¡óÄ¶¤Î¼òÎà¤È22¡ó°Ê²¼¤Î¼òÎà¤Ï2¤Ä¤Î¼ïÌÜ¤ÇÀ©¸ÂÎÌ¤ÎÈ¾Ê¬¤º¤Ä¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£
¡ý¤¿¤Ð¤³¡Ä»æ´¬¤¿¤Ð¤³200ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÙ¤¤ÍÕ´¬100ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¤ÎÍÕ´¬50ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹ï¤ß¤¿¤Ð¤³250g¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÅ»Ò²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³µ¡´ïÍÑ¤¿¤Ð¤³200ËÜ¡£2¤Ä¤Î¼ïÌÜ¤ÇÀ©¸ÂÎÌ¤ÎÈ¾Ê¬¤º¤Ä¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£
¡ý¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉÊÊª¡Ä ¹ç·×¡ò390¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¹ÒÏ©¤Ç¤ÎÆþ¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ò270¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¢¨¼òÎà¡¢¤¿¤Ð¤³¤Ï17ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌÈÀÇ¤Ï¤Ê¤·
¡ã¿½¹ðÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¡ä
¡ý¸½¶â¡Ä¡ò1ËüÁêÅö³Û°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë€1ËüÁêÅö³Û°Ê¾å¤ò»ý¤Á¹þ¤à¾ì¹ç¤â¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¡£
¡ýÈÎÇäÌÜÅª¤ÎÊªÉÊ
¡ã¼ç¤Ê»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¡¢À©¸ÂÉÊ¡ä
¡ý°ãË¡ÌôÊª¡¢Éð´ï¡Ê¥Ê¥¤¥Õ¡¢ËÉÈÈ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¡Ë¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÆ°¿¢Êª¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸¶ÀÐ¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÊª¡¢EU²ÃÌÁ¹ñ°Ê³°¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÆùÀ½ÉÊ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡¢ÃÎÅªºâ»º¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ê³¤Â±ÈÇCD¡¦DVD¡¢µ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤É¡£
½Ð¹ñ¤ÎÎ®¤ì
¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î3»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¶õ¹Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¹Ò¶õ·ô¡Êe¥Á¥±¥Ã¥È¹µ¤¨¡Ë¤òÄó¼¨¤·¡¢Åë¾è·ô¡Ê¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç²ÙÊª¤âÍÂ¤±¡¢¹Ò¶õ·ô¤Ë¼ê²ÙÊª°ú´¹¾Ú¤òÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ä¡¢»öÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÉÕÅë¾è·ô¤ò¼ê¤â¤È¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¶õ¹Á¤Ç¤Ï²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£
¡¦½Ð¹ñ¿³ºº
½Ð¹ñ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¼êÂ³¤´°Î»¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë·¸°÷¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¹ñ¿³ºº¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ²á¡£
¡¦¼ê²ÙÊª¸¡ºº
½Ð¹ñ¥²¡¼¥È¤ÎÁ°¸å¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥È¤òÄÌ¤ê¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤¬½ªÎ»¤¹¤ì¤Ð½Ð¹ñ¼êÂ³¤¤Ï´°Î»¡£
¡¦Åë¾è
Åë¾è¸ý¤òÅë¾è·ô¤ä°ÆÆâ²èÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Åë¾è¸ý¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐÌÈÀÇÅ¹¤ÇÇãÊª¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÈÀÇÅ¹¤ÎÇãÊª¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÈÅë¾è·ô¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿¸½ÃÏ¤Î»æÊ¾¤ä¥³¥¤¥ó¤ò»È¤¤¤¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Â¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢»Ä³Û¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åë¾è¸ý¤Ë¤Ï¡¢½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î30Ê¬Á°¤Ë¤ÏÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÈÀÇ¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¡ÊVAT¡ËÌÈÀÇ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°À©ÅÙ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡ËÎ¥Ã¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈÀÇ¤ÇÇãÊª¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶õ¹Á¤ÎÌÈÀÇÅ¹¤Î¤ß¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤ÎÃí°Õ
³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÌÈÀÇÈÏ°Ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖVisit Japan Web¡×¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò¿½¹ð¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»æ¤Î¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¼ç¤ÊÌÈÀÇÈÏ°Ï¡ä
¡ý¼òÎà¡§3ËÜ¡¡1ËÜ760㎖¤Î¤â¤Î¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌÈÀÇ¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ý¤¿¤Ð¤³Îà¡§»æ´¬¤¿¤Ð¤³200ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÕ´¬¤¿¤Ð¤³50ËÜ¡£²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÄÁõÅù10¸Ä¡Ê¡Ö¥¢¥¤¥³¥¹¡×¤Î¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¡×¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï200ËÜ¡¢¡Ö¥×¥ë¡¼¥à¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ï50¸Ä¤Þ¤Ç¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÁíÎÌ¤¬250g¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌÈÀÇ¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ý¹á¿å¡§2¥ª¥ó¥¹¡¡1¥ª¥ó¥¹¤ÏÌó28㎖¡£¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó¡¢¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡ý¤½¤ÎÂ¾¡§1ÉÊÌÜ¤´¤È¤Î³¤³°»Ô²Á¤Î¹ç·×³Û¤¬1Ëü±ß°Ê²¼¤Î¤â¤ÎÁ´ÎÌ¡Ê³¤³°»Ô²Á¤Î¹ç·×³Û20Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÌÈÀÇ¡Ë¡£
¾ÜºÙ¤ÏÀÇ´Øhttps://www.customs.go.jp/ ¤ò»²¾È
¡ãÍ¢Æþ¶Ø»ß¡ä
¡ýËãÌô¡¢ÂçËã¡¢³ÐÀÃºÞ¡¢Å´Ë¤ÃÆ¤ª¤è¤Ó¤±¤ó½ÆÉôÉÊ¡¢ÇúÈ¯Êª¤ä²ÐÌô¡¢²ßÊ¾¡¦»æÊ¾¤Þ¤¿¤ÏÍ²Á¾Ú·ô¤Îµ¶Â¤¡¦ÊÑÂ¤¡¦ÌÏÂ¤ÉÊ¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÊª¡¢µ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¡£ÅÚ¡¢ÅÚÉÕ¤¤Î¿¢Êª¡¢°ìÉô¤Î²Ì¼Â¤â¡£
¡ãÍ¢Æþµ¬À©¡ä
¡ý¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊªÉÊ¡£ÂÐ¾ÝÊª¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿´ÁÊýÌô¡¢ÌÓÈé¡¦ÉßÊª¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤âÆ±ÍÍ¡£¥ï¥Ë¡¢¥Ø¥Ó¤Ê¤É¤ÎÈé³×À½ÉÊ¡¢¾Ý²ç¡¢ÇíÀ½¡¢¥é¥ó¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¡£
¡ãÆ°¿¢Êª¡ä
¡ý²Ì¼Â¡¢ÀÚ²Ö¡¢ÌîºÚ¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÆùÎà¤Ê¤É¤Ï¸¡±Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆýÀ½ÉÊ¤âÀ©¸Â¤¢¤ê¡£
¢¨2024Ç¯4·î¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç²ÈÃÜ¤ÎÉÂµ¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤ä¸Ä¿Í¾ÃÈñÍÑ¤ÎÃÜ»ºÊª¤Ï¸¡ºº¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÆùÀ½ÉÊ¤äÆ°ÊªÍ³ÍèÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ°Êª¸¡±Ö½êhttps://www.maff.go.jp/aqs/ ¤ò»²¾È¡£
¡ã°åÌôÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¡ä
¡ý¸Ä¿Í¤¬¼«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¿ôÎÌÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£³°ÍÑºÞ¡¢ÆÇÌô¡¢·àÌôµÚ¤Ó½èÊý¤»¤óÌô°Ê³°¤Î°åÌôÉÊ¤Ï£²¥«·îÊ¬°ÊÆâ¡Ê³°ÍÑºÞ¤Ï£±ÉÊÌÜ24¸Ä°ÊÆâ¡£¡Ë²½¾ÑÉÊ¤Ï1ÉÊÌÜ24¸Ä°ÊÆâ¡£
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤ë¤ë¤Ö¥¤¥®¥ê¥¹24È¯ÇäÃæ
¢¢¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¢¢¢
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¡Ø¤ë¤ë¤Ö¥¤¥®¥ê¥¹ ¥í¥ó¥É¥ó'24¡Ù
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡¢¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¥¤¥®¥ê¥¹ ¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
½ÐÈ¯Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯¿®¡ª ¥³¥í¥Ê¸å¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾õ¶·¤òQ&A¼°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤ÆÅÏ¹ÒÁ°¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò·è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Q.¥Þ¥¹¥¯¤ÏÉ¬Í×¡©
A.¾ï¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑµÁÌ³¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢²°³°¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥¹¡¦ÃÏ²¼Å´¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¹âÎð¼Ô¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤äº®»¨¤·¤¿¾ì½ê¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ï¾ï¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Q.´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¾õ¶·¤Ï¡©
A.³èµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
µ¬À©¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤¿¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Q.ÍÛÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©
A.°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
È¯Ç®»þ¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤Ïµ¢¹ñ¤ÎÅÏ¹Ò¤Ï¼«½Í¤·¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Æ»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾É¾õ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Øí´µ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¸¡ººÆü¤«¤é¿ô¤¨¤Æ5Æü´Ö¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡£18ºÐÌ¤Ëþ¤Ï3Æü´Ö¡Ë¡¢Â¾¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤¿¹ÔÆ°¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô¤Î´ðËÜ¾ðÊó
»þº¹
ÆüËÜ¤È¤Î»þº¹¤Ï¡Ý9»þ´Ö¡£ÆüËÜ¤¬Àµ¸á¤Î»þ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÆ±Æü¸áÁ°3»þ¡£3·îºÇ½ªÆüÍË¸áÁ°1»þ¡Á10·îºÇ½ªÆüÍË¸áÁ°2»þ¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à´ü´ÖÃæ¤Ï»þº¹¤¬¡Ý8»þ´Ö¤Ë¡£
ÄÌ²ß
ÄÌ²ß¤Ï¥Ý¥ó¥É¡Ê¡ò¡Ë¡£Êä½õÄÌ²ß¤Ï¥Ú¥ó¥¹¡Êp¡Ë¤Ç¡¢¡ò1¡á100p
¡ò1¡áÌó192±ß¡Ê2024Ç¯4·î23Æü¸½ºß¡Ë
»æÊ¾¡¦¹Å²ß¤Î¼ïÎà
»æÊ¾¤Ï¡ò5¡Á50¤Î4¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤»þ¤Ë¡ò20°Ê¾å¤Î»æÊ¾¤Ïµ¶Â¤¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾®³Û¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¡¢»æÊ¾¤¬¥Ý¥ê¥Þ¡¼À½¤Î¤â¤Î¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»æÀ½¤Îµì»æÊ¾¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¤«Í¹ÊØ¶É¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¤¥ó¤Ï¡ò2¡Á1p¤Þ¤Ç¤Î8¼ïÎà¡£¤³¤Á¤é¤â¡ò1¤¬2017Ç¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤Ï¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸À¸ì
¸øÍÑ¸ì¤Ï±Ñ¸ì¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ñ¸ì¤È¤ÏÈ¯²»¤äÃ±¸ì¤Î¥¹¥Ú¥ë¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¸ì¤ä¥¦¥§¡¼¥ë¥º¸ì¤Ê¤É¤Î°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥Ã¥×
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Ï¥Á¥Ã¥×¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ç¤ÏÁí³Û¤Î10¡Á15¡ó¤¬ÌÜ°Â¡£¤¿¤À¤·¡¢´ªÄê½ñ¤ËSERVICE¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç12.5¡ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤¬¤¹¤Ç¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ¹¡¢¥Ñ¥Ö¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ë¤Ï²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï1¸Ä¤Ë¤Ä¤¡ò1¡¢¤Þ¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤â¡ò1¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ò½Ð¤ë¤È¤¥Ù¥Ã¥É¤ÎËí¸µ¤Ë¡ò1¤òÃÖ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÎÁ¶â¤Î10%¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
Î¾ÂØ
Í¹ÊØ¶É¤ä¶ä¹Ô¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¶õ¹ÁÆâ¤ä³¹¤Ê¤«¤ÎÎ¾ÂØ½ê¤ÇÎ¾ÂØ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢³¹¤Ê¤«¤ä±ØÁ°¤Ë¤ÏÎ¾ÂØ½ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥È¤Ï¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÍ¹ÊØ¶É¤ä¶ä¹Ô¤Î¥ì¡¼¥È¤¬¤è¤¤·¹¸þ¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ä¹Ô¤Ï¸ýºÂ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ÏÎ¾ÂØ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ATM¤«¤é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡ÊVISA¤äMastercard¤Ê¤É¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏÄÌ²ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Äó·È¡ÊCirrus¤äPLUS¡Ë¤Î¹ñºÝ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤«¤é¥Ý¥ó¥É¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô ÅÅÏÃ¡õ¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥È
¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâÄÌÏÃ
¥í¥ó¥É¥ó¤Î»Ô³°¶ÉÈÖ¤Ï020¡£»Ô³°ÄÌÏÃ¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤é¤«¤±¤ë¤È¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤«¤é¤Î»ÔÆâÄÌÏÃ¤Ê¤éÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤«¤é¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë³°ÀþÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø½°ÅÅÏÃ¤Ï¥³¥¤¥ó¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥³¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥³¥¤¥ó¤Ï10p¡¢20p¡¢50p¡¢¡ò1¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¤»ÈÍÑ¤Î¥³¥¤¥ó¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ä¤ê¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ°ú¤½Ð¤·¡¢¥«¡¼¥É¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÁê¼ê¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ñºÝÅÅÏÃ
ÆüËÜ¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø
010¡ÊÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ë¢ª44¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñÈÖ¹æ¡Ë¢ª»Ô³°¶ÉÈÖ¡ÊºÇ½é¤Î0¤Ï¼è¤ë¡Ë¢ªÁê¼êÀè¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ
¢¨·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö010¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö+¡×¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö44¡×¡¢Áê¼ê¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥À¥¤¥ä¥ë¤·¤ÆÈ¯¿®
¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÆüËÜ¤Ø
00¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñºÝÅÅÏÃ¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ë¢ª81¡ÊÆüËÜ¤Î¹ñÈÖ¹æ¡Ë¢ª»Ô³°¶ÉÈÖ¡ÊºÇ½é¤Î0¤Ï¼è¤ë¡Ë¢ªÁê¼êÀè¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ
¢¨·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ø¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¡Ö080¤Þ¤¿¤Ï090¡×¤ÎºÇ½é¤Î¡Ö0¡×¤Ï¤È¤ë
·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÀßÄê
¡Öµ¡Æâ¥â¡¼¥É¡×¤òON¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥í¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤òOFF¤ËÀßÄê¡£¤³¤ì¤òËº¤ì¤ë¤È¡¢³¤³°ÍÑ¤ÎÄê³Û¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Wi-Fi»ö¾ð
¶õ¹Á¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢³¹¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥ê¡¼Wi-Fi¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç·¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¶ä¹Ô¡¢Í¹ÊØ¶É¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾ì½ê¤â¡£¥Õ¥ê¡¼Wi-Fi¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬ÉÔ°Â¡¢¾ï¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢SIM¥«¡¼¥É¤òÆüËÜ¤Þ¤¿¤Ï¸½ÃÏ¹ØÆþ¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿å»ö¾ð¤ä¼£°Â¤Ï¡©¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¨¥È¥»¥È¥é
ÅÅ°µ¡¦ÅÅ¸»
ÅÅ°µ¤Ï240V¡¢50Hz¡£ÆüËÜ¤«¤éÅÅ²½À½ÉÊ¤ò»ý»²¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÑ°µ´ïÆâÂ¢·¿¤Î³¤³°Î¹¹ÔÍÑ¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÊÑ°µ´ï¤¬É¬Í×¡£¥×¥é¥°¤Î·Á¤Ï3·ê¤ÎBF¥¿¥¤¥×¡£
Í¹ÊØ
Í¹ÊØ¶É¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ30Ê¬¡¢ÅÚÍË¤Ï9»þ¡Á12»þ30Ê¬¡¢ÆüÍË¡¢½ËÆü¤ÏµÙ¶È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì±±Ä²½¸å¤ÏÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤â±Ä¶È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î¥¨¥¢¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢¤Ï¤¬¤¡¢Éõ½ñ¡Ê100g¤Þ¤Ç¡Ë¡ò2.20¡£½Å¤µ¤¬Áý¤¹¤´¤È¤ËÎÁ¶â¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÚ¼ê¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¤«¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥á¡¼¥ë¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤ëÅ¹¤Ç¤âÇã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ïÎà¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£JAPAN¤ÈAIR MAIL¤À¤±±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°¸Ì¾¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£ÄÌ¾ï6¡Á7±Ä¶ÈÆü¤ÇÆüËÜ¤ËÃå¤¤Þ¤¹¡£
µÊ±ì
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Ñ¥Ö¤Ê¤É¤Î²°Æâ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶Ø±ì¡£µÊ±ì¤Ï¡¢²°³°¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ä³¥»®¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á´´Û¶Ø±ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÛ¤¤³Ì¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ï¡ò150¤ÎÈ³¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ûÍÑ¿å
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿å¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¿å¼Á¤Ï°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ä¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î¿åÆ»¿å¤ÏÎÉ¼Á¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¹ÅÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤é»ÔÈÎ¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ü¥È¥ë¤ËSparkling¤Þ¤¿¤ÏGas¤ÈÉ½¼¨¤¬¤¢¤ì¤ÐÃº»À¡Ê¥¬¥¹¡ËÆþ¤ê¤Î¿å¤Ç¡¢Ãº»À¡Ê¥¬¥¹¡Ë¤Ê¤·¤ÏStill¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤é
¼£°Â
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÂ¾¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÈæ¤Ù¡¢¼£°Â¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ï¤Ë½ê»ýÉÊ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡¢Â¿³Û¤Î¸½¶â¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¡¢²ÙÊª¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢ÍÑ¿´¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Î¹¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÂµ¤¡¦¥±¥¬
¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÅº¾è°÷¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉÂ¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤Ø¡£³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎµßµÞ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ØÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¢¹ñ¸å¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÀÁµá¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ÇÃÇ½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤ÏÉ¬¤ºÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¡£°û¤ß´·¤ì¤¿Ìô¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é»ý»²¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¶¼º¡¦ÅðÆñ
¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
¸½ÃÏ¤Î·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¡¢ÅðÆñÆÏ½Ð¾ÚÌÀ½ñ¡ÊÊ¶¼º¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÔÍ×¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤Þ¤¿¤ÏÎÎ»ö´Û¤Ë¹Ô¤¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹·ô¤â¤·¤¯¤Ïµ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò½ñ¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î¹·ô¤Î¿·µ¬¿½ÀÁ¤Ë¤ÏÊ¶¼º°ìÈÌÎ¹·ôÅùÆÏ½Ð½ñ¡¢°ìÈÌÎ¹·ôÈ¯µë¿½ÀÁ½ñ³Æ1ÄÌ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¡¢È¯µë¼ê¿ôÎÁ¤È¼Ì¿¿¡Ê½Ä4.5Ñ¡ß²£3.5Ñ¡Ë2Ëç¡¢6¥«·î·î°ÊÆâ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¸ÍÀÒÆ¥ËÜ1ÄÌ¤òÄó½Ð¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¸½¶â¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯µë¤Þ¤Ç¤Ï5±Ä¶ÈÆü¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¤°¾ì¹ç¤Ï¡Öµ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò½ñ¡×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¥«¡¼¥É¤ÎÉÔÀµ»ÈÍÑ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¤ØÏ¢Íí¤·¤ÆÌµ¸ú²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ÃÏ¤Î·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¡¢ÅðÆñÆÏ½Ð¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËºÆÅÙÏ¢Íí¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤Ë¤Ï¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤äÍ¸ú´ü¸Â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô º¤¤Ã¤¿¤é¥³¥³
ÆüËÜ¹ñÆâ
¡üÂç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û¡¦¾ðÊó¼ý½¸
¡ýÃóÆü±Ñ¹ñÂç»È´Û
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-tokyo.ja
¡ý±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¡ÊVisitBritain¡Ë
https://www.visitbritain.com/jp/
¡ý³°Ì³¾Ê³¤³°°ÂÁ´¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
¡ýVisit London¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
https://www.visitlondon.com/
¡ü¼çÍ×¶õ¹Á
¡ýÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://www.narita-airport.jp/jp/inquiry
¡ý±©ÅÄ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://tokyo-haneda.com/contact/
¡ý´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¾ðÊó°ÆÆâ
https://www.kansai-airport.or.jp/contact
¡ýÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¥»¥ó¥È¥ì¥¢³Æ¼ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.centrair.jp/help/contact/
¥¤¥®¥ê¥¹
¡ü¶ÛµÞ»þ¡¦¸½ÃÏ¾ðÊó
¡ýºß±Ñ¹ñÆüËÜ¹ñÂç»È´Û
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
¡ýºß¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥éÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´Û
https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
¡ý·Ù»¡¡¦µßµÞ¼Ö¡¦¾ÃËÉ½ð
TEL¡§999
¡üÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ëÉÂ±¡
¡ýÆüËÜ¿Í°å»Õ¤¬¿Ç»¡¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Êºß±Ñ¹ñÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¡Ë
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000153.html
¡ü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò ¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè
¡ýVisa®¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ¶¼º»þ¤Î¤ª¼êÂ³¤¡Ë
https://www.visa.co.jp/support/consumer/lost-stolen-card.html
¡ýJCB®¡ÊJCBÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ³¤³°¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë
https://www.jcb.jp/services/emergency_support.html
¡ýMastercard®¡Ê¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎMastercard®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë
https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/personal/get-support/issuer-contact-information.html
¡ý¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹®¡Ê¥«¡¼¥É¤ÎÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ»þ¤Ë¡Ë
https://www.americanexpress.com/jp/support/contact/lost-stolen.html?intlink-hp-cs-top-trouble
Text¡§¤ë¤ë¤ÖÊÔ½¸Éô
¡ü2024Ç¯4·î15Æü»þÅÀ¤Î»ñÎÁ¤ò´ð¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¤´¼«¿È¤Ç³Æ½ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢³Æ½ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¤á¤°¤ë³Æ¹ñ¤ÎÂÐ±þºö¤ÏÎ®Æ°Åª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ¾ðÊó¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¹¹¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñÅö¶É¤ä³Æ¹ñºßµþÂç»È´Û¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤ë¤ë¤Ö¥¤¥®¥ê¥¹È¯ÇäÃæ
¢¢¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¢¢¢
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¡Ø¤ë¤ë¤Ö¥¤¥®¥ê¥¹'24¡Ù
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª