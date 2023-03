セリフ数が最も多い海外ドラマが判明！1分間の単語数が規格外なのはあの作品

英語学習にも最適な海外ドラマ。英語字幕をつけて見ている人も中にはいるだろうが、1分あたりの単語数の調査によって、最もセリフの多い海外ドラマがどの作品なのか、明らかになった。米Screen Rantが伝えている。

海外ドラマを見ていて、たまに感じることのある「このドラマ、セリフが多いな〜」「このキャラクター、早口だな〜」といった言葉の多さ。この度、1分あたりの単語数を調べるという驚くべき調査によって、どの作品が最もセリフが多いのかが明らかになった。

英語字幕分析を用いて行われたというWordFinderXの調査では米FXの『フィラデルフィアは今日も晴れ』が1分間あたりの単語数は176.2という結果で、最もセリフの多い作品だと判明した。続く2位にランクインしたのは『ブルックリン・ナイン-ナイン』。1分当たりの単語数は174.6だった。アンディ・サムバーグ演じる主人公ジェイクの名台詞「クール」の連発だけでも、セリフ数が多いことは察しが付く。そして3位は1分当たりの単語数167.8の『ギルモア・ガールズ』だった。

