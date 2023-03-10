¥¥¹¥Þ¥¤ËÌ»³¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÂà½ê¤Î²ÄÇ½À¡© ¥¬¡¼¥·¡¼¤È¿Æ¸ò¡¢²áµî¤ËË½Ïª¤â
¡¡TBS¤Î4·î´ü¤Î²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤¬7Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤¬¶âÍËÆü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·ÊüÁ÷»þ´Ö¤â¸½ºß¤Î30Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏSnow Man¤Î½é´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯3·î¤ËÃÏ¾åÇÈÆÃÈÖ¡¢Æ±Ç¯4·î¤«¤éÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ñ¥é¥Ó¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤¬ºòÇ¯4·î¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¤Ë¾º³Ê¡£Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÂê¤Ë9¿Í¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡>>TOKIO¾¾²¬¤Î¡ÖÃæµï¤µ¤ó¡×¸Æ¤Ó¤¬ÊªµÄ ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»×¤¤½ÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â<<
¡¡¡ÖÍò¤¬³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¸½ºß¡¢Snow Man¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âà½ê¤·¤¿ÂìÂô½¨ÌÀ¸µÉû¼ÒÄ¹¤òÄÉ¤Ã¤ÆÂà½ê¤ò¿½¤·½Ð¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤ÆÁ´°÷¤¬»ÄÎ±¤ò·è°Õ¡£¤½¤Îà¤´Ë«Èþá¤¬´§ÈÖÁÈ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¿Ê½Ð¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×(¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô)
¡¡¤½¤ó¤ÊSnow Man¤ò¤è¤½¤Ë¡¢ÉÔ¶ø¤Ö¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬2011Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Kis-My-Ft2(¥¥¹¥Þ¥¤)¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«2²ó¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤µ¤Ð¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÏª½Ð¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ê¤Î¤â¸¶°ø¤Ç¤Ï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢»öÌ³½ê¤¬¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤È¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤À¤±¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)
¡¡È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×(Ê¸·Ý½Õ½©)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³3Ç¯´Ö¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£21Ç¯¤Ë¶Ì¿¹¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢²£Èø¾Ä¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÀé²ì·ò±Ê¤ÈËÌ»³¹¨¸÷¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÆó³¬Æ²¹â»Ì¤¬ÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ£¥öÃ«°Ê³°Á´°÷¤¬²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤ÎËÌ»³¤ÏºòÇ¯½©¤´¤í¤«¤éº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö°ÊÁ°¡¢NHKÅÞ¤Î¥¬¡¼¥·¡¼»²±¡µÄ°÷¤ÏÃç¤Î¤¤¤¤ËÌ»³¤¬»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÆ°²è¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬·èÎö¤·¤¿¤éÂà½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×(Æ±)