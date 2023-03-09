¸¸¤Î¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤½Ð¸½¡¡Ä¶¥ì¥¢ Äà¤êµÒ¤¬¶Ã¤¤Î»£±Æ
Åçº¬¸©¤Î³¤¤Ç¡¢¡Ö¸¸¤Î¿¼³¤µû¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤µû¤Î»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Ìë¤Î³¤¤òÉº¤¦¡¢ºÙÄ¹¤¯Âç¤¤Êµû¡£
Æ¬¤Î¾å¤ËÀÖ¤¤»å¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¤½¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢¿¼³¤µû¤Î¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Äà¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÜ·â¤·¤¿ÃËÀ¡Ö³¤ÌÌ¤Ë¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢È¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¿§¤ÎÊª¤¬¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¾ì½ê¤ÏÅçº¬¡¦ÉÍÅÄ»Ô¤ÎÉÍÅÄµù¹Á¡£
7Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤¤ÏËÜÍè¡¢¿å¿¼¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¼³¤¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëµû¤Ç¡¢³¤ÌÌÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄêÃÖÌÖ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤¤ÎÉ¸ËÜ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô»Ô¤Î¿åÂ²´Û¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¡¦¿ùÂ¼À¿¤µ¤ó¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤À¸¤Êª¡£Ãµ¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÃµ¤»¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¶öÁ³ÌÖ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤Ç(±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò)¸«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤¯¤ï¤·¤¤À¸ÂÖ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¸¤¤¿¾õÂÖ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤ÇÂÎÄ¹4¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤¤¬ÄêÃÖÌÖ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢À¸¤¤¿¤Þ¤Þ¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤Ê¤¼¡¢³¤ÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤Î¾ì½ê¤ò¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¡¦¿ùÂ¼À¿¤µ¤ó¡Ö¿å²¹¤¬Äã¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿¼³¤¤«¤éÉ½ÁØ¤Î´Ö¤Î¿å²¹¤ÎÊÉ¤¬¤À¤ó¤À¤óÇö¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢(¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤)¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿©ÎÁ¤ÎÀ¸¤Êª¤ò°ì½ï¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÀõ¾ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤ë¡×
º£²óÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤¤â¡¢±Â¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÀõ¾ì¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»£±Æ¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥å¥¦¥°¥¦¥Î¥Ä¥«¥¤¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³¤Ãæ¤ËÀø¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£