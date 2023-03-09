ÁáÀ¥µ×Èþ¡¡71ºÐ½ÏÇ¯ÉÔÎÑÊóÆ»¡¡´Ø·¸¼Ô¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Èº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×
¡¡70Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ì¤ÏÃË¤À¡ª¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥ÁáÀ¥µ×Èþ¡Ê71¡Ë¤Î½ÏÇ¯ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ò9ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁáÀ¥¤Ï¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿IT´ë¶ÈÉû¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¡Ê62¡Ë¤È6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤ÏºÊ¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÁáÀ¥¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯¤«¤éÎ¥º§Ä´ÄäÃæ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¼èºà¤Ë¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Èº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤ÏÃË¤À¡ª¡×¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢75Ç¯¤Ë¤ÏËèÆüÊüÁ÷¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ö±ü¤µ¤ó¡ª2»þ¤Ç¤¹¡×¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£80Ç¯¤ËÀÄÇ¯¼Â¶È²È¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢07Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£