aiko¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡ªËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡Öanan¡×½éÉ½»æ¡¡King ¡õ Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¤é¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡²Î¼ê¤Îaiko¤¬¡¢3·î15ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥°¥é¥Ó¥¢»ï¡Öanan¡×2340¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ÑÛ¤È¤·¤¿¥ì¥Ç¥£¤ÊÉ½¾ð¤Î¡È¤·¤Ã¤È¤ê aiko¡É¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ÎÉ÷³Ê¤òÂÎ¸½¤·¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaiko¡¢¡Ö²Ö²Ð¡×¤ÎÈ¯Çä¤«¤é23Ç¯¡¡²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë´¶¼Õ¡Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡È¤¤¤Ä¤â¤Î aiko¡É¤«¤é¡È¤·¤Ã¤È¤ê aiko¡É¤Þ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ëËÜ¿Í¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¸ÅÃå²°¤ÇÂ·¤¨¤¿¥¸¥ã¡¼¥¸¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¡È¤¤¤Ä¤â¤Î aiko¡É¤ä¡¢¡È³«±¿¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¾å²¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¡È³«±¿ aiko¡É¤Ê¤É¡¢ÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¢½Ð¤·»äÉþ¤ò½é¸ø³«¡Ê!?¡Ë¡£
¡¡3·î29Æü¤ËºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øº£¤ÎÆó¿Í¤ò¤ª¸ß¤¤¤¬¸«¤Æ¤ë¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ëaiko¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£º£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸ÕºÂ¤ò¤«¤«¤º¤Ë¸¬µõ¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òºî¤êÂ³¤±¤ëaiko¤Îââ»ý¤¬¸«¤¨±£¤ì¡£Èà½÷¤Î¥¹¥¿¡¼À¤¬ºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¤È¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡ÊPerfume¡Ë¤«¤éº£¤³¤½Ê¹¤¤¿¤¤¼ÁÌä¤È°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµ¿ÍÅç¤Ë3¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é²¿¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ë¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ÁÌä¤«¤é¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Ö¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¼ÁÌä¤Þ¤Ç¹ç·×6Ìä¡£
¡¡¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢aiko¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È aiko ¥½¥ó¥°¡É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¹â¶¶¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÍ¤¬»à¤ó¤À¤é¤³¤Î¹æ¤ò´½²³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¹æ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡aiko¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Öanan¡×2340¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê3·î15ÆüÈ¯Çä¡£