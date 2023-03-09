¡ÖÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×BBCÀ©ºî¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ù¼èºàÈÉ¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¡Ö£²¤Ä¤Î¸½¼Â¡×
ÆüËÜ»þ´Ö£³·î£¸ÆüÁáÄ«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC Two¡×À©ºî¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØPredator¡§The Secret Scandal of J-Pop¡ÊÊá¿©¼Ô¡§J¥Ý¥Ã¥×¤ÎÈëÌ©¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ë¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î½éÂå¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡ÊµýÇ¯87¡Ë¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¡£1999Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡¢´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢Ê£¿ô¤Î¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤äµ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âBBCµ¼Ô¤¬¡ÖÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬£²¥õ½ê¤¢¤Ã¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¤ÏÈÖÁÈÃæÈ×¡¢µ¼Ô¤¬ÅÔÆâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥Ã¥ºÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÅ¹¤Ç¡¢µ¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ê¤É¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï£°¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆBBCµ¼Ô¤Ï¡¢
¡ÖÃ¯¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¤È¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼èºà¤·¤¿¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤¿¤Á¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç¤¢¤ë¡£¼èºàÃæ¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¾Ú¸À¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Èï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤Ï¡Öº£¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÈÖÁÈ¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ï¡¢BBCµ¼Ô¤Î¡Ö¤Ê¤¼´îÂ¿Àî»á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°¤¤¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¹¥¤¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ï¡£º£¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
BBCµ¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Î¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï´îÂ¿Àî»á¤Î¤³¤È¤òLove¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¡¢¡Èº£¤Ç¤â¹¥¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡£´îÂ¿Àî»á¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç»ÙÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿´Íý³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Þ¤Ç¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÀÅªµÔÂÔ¤ÏÆÃÊÌ¤Îå«¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤¬¶µÁÄ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢BBCµ¼Ô¤Ï½Â¡¹¤Ê¤¬¤éÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëº£²ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡£BBC¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡Ö»þÂå¤ä¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¿Ø¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÀ»°è¤Ê¤¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤ÎÅ°Äì¡¢¤Þ¤¿ÊÐ¤ê¤Î¤Ê¤¤ÃæÎ©¤ÊÀìÌç²È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡×¤ò¹Ô¤¦¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤½¤Î¿¿²Á¤¬º£¡¢Ìä¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£