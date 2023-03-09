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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊUEFA Champions League 2022-23¡Ë¤Ï8Æü¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢AC¥ß¥é¥ó¡ÊAC Milan¡Ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡ÊTottenham Hotspur¡Ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢2Àï¹ç·×1-0¤Ç2012Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
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