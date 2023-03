トム・ハンクスらアカデミー賞俳優も標的に！逆人気投票「ゴールデンラズベリー賞」とは？

毎年、アカデミー賞授賞式の前日に開催されているゴールデンラズベリー賞、通称ラジー賞をご存じだろうか? スタートは1981年と、1929年に始まったアカデミー賞に比べればかなり若輩だが、毎回一部で話題を集めている。というのも、アカデミー賞が「ここ一年で最も優れていた映画や演技を称える」賞であるのに対して、ラジー賞はその逆、「ここ一年で最もダメだった映画や演技を称える(イジる)」賞だからだ。

ジェームズ・ディーンやフランシス・フォード・コッポラ、ベン・スティラーも通った名門大学UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の映画・テレビ部門を専攻したジョン・J・B・ウィルソンが、アカデミー賞授賞式の日に友人たちを招いて開いたディナーの席で、即興でその年の最も優れていなかった映画を称えたことがラジー賞の始まりだという。その後まもなくしてCNNのような大手メディアも同賞を取り上げるようになった。

なお、ゴールデンラズベリー賞の「ラズベリー」は、舌を唇の間にはさんで出す音(ブーイング)から来ており、転じて「酷評」「悪口」といった意味。ラジー賞に選ばれた映画関係者、俳優に贈られるトロフィーにはちゃんとラズベリーがかたどられている。アカデミー賞と同じように作品賞・監督賞・主演男優賞・主演女優賞・脚本賞といった部門が存在。ただし、いずれも「最優秀」(Best)ではなく「最低」(Worst)が各部門の頭につく。

年によって設定される限定部門も見逃せない。そちらはさらにイジり度合が高くなり、「1億ドル以上稼いだけど脚本がクソな映画」(1996年度:受賞作は『ツイスター』)、「人命と公共財産を最も軽視している映画」(1997年度:『コン・エアー』、2019年度:『ランボー ラスト・ブラッド』)といった項目が繰り広げられる。

これまで42回開催されているラジー賞の最多受賞者はシルヴェスター・スタローン(11回)。俳優だけでなく監督や脚本家、プロデューサーも自ら務める彼は、ラジー賞の様々な部門で対象となってきた。ノミネート総数は30を超える。

11回の受賞の内訳は、主演男優賞で4回(1984年度の『クラブ・ラインストーン/今夜は最高!』、1985年度の『ランボー/怒りの脱出』『ロッキー4/炎の友情』、1988年度の『ランボー3/怒りのアフガン』、1992年度の『刑事ジョー/ママにお手あげ』)、助演男優賞で1回(2003年度の『スパイ・キッズ3-D:ゲームオーバー』)、監督賞で1回(1985年度の『ロッキー4/炎の友情』)、脚本賞で1回(1985年度の『ランボー/怒りの脱出』)、最低カップル賞で1回(1994年度の『スペシャリスト』)、そして10年ごとに発表される1980年代・1990年代の主演男優賞。極めつけは、過去の候補者・受賞者の中から選ばれる特別賞で、2015年度に贈られた。

シルヴェスターが何度も槍玉に挙げられたように、人気者はラジー賞のターゲットになりやすい。トム・クルーズ(2017年度:『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』)、ケビン・コスナー(1991年度:『ロビン・フッド』、1994年度:『ワイアット・アープ』、1997年度:『ポストマン』は主演男優賞&監督賞のダブル受賞)、ブルース・ウィリス(1998年度:『アルマゲドン』『マーキュリー・ライジング』『マーシャル・ロー』)、ベン・アフレック(2003年度:『デアデビル』『ジーリ』『ペイチェック 消された記憶』)、アダム・サンドラー(1999年度:『ビッグ・ダディ』、2011年度:『ジャックとジル』『ウソツキは結婚のはじまり』、2012年度:『俺のムスコ』)、ウィル・スミス(2013年度:『アフター・アース』)といった大作映画に出演するスターも受賞者リストに名を連ねている。

エディ・マーフィはラジー賞の影響でしばらく俳優業から休養したという。2006年の『ドリームガールズ』で念願のアカデミー賞を手にすることができなかった彼は、その後『マッド・ファット・ワイフ』でラジー賞3部門を受賞した上、2000年代の主演男優賞にも選ばれた。「クソみたいな映画を作るのはただでさえ楽しくないのに、さらにはラジー賞で史上最低の俳優に選ばれてしまった。だから、一度休むタイミングだと思ったんだ」と本人はのちに語っている。

もともと演技を本職としていない人もラジー賞の餌食になりやすい。9回受賞のマドンナ(1986年度:『上海サプライズ』、1987年度『フーズ・ザット・ガール』、1993年度『BODY/ボディ』、1995年度:『フォー・ルームス』、2000年度:『2番目に幸せなこと』、2001年度:『007/ダイ・アナザー・デイ』、2002年度:『スウェプト・アウェイ』など)を筆頭に、マライア・キャリー(2001年度:『グリッター きらめきの向こうに』)、ブリトニー・スピアーズ(2002年度:『ノット・ア・ガール』、2004年度:『華氏911』)やリアーナ(2012年度:『バトルシップ』)、パリス・ヒルトン(2005年度:『蠟人形の館』、2008年度:『Repo! レポ』& 『The Hottie and the Nottie』)、キム・カーダシアン(2013年度:『Temptation: Confessions of a Marriage Counselor』)もラジー賞を(本人たちは望んでいないだろうが)盛り上げてきた。

とはいえ、演技力に定評のある人ならラジー賞と無縁でいられるとも限らない。アカデミー賞を受賞した1948年の『ハムレット』をはじめとしたシェイクスピア作品の数々で主演を務めた名優ローレンス・オリヴィエですら、ラジー賞を2度(1980年度:『ジャズ・シンガー』で助演男優賞、1982年度:『インチョン!』で主演男優賞)受賞している。

そのほかにも、チャールトン・ヘストン(2001年度:『キャッツ&ドッグス』『PLANET OF THE APES 猿の惑星』『フォルテ』)、マーロン・ブランド(1996年度:『D.N.A.』)、アル・パチーノ(2011年度:『ジャックとジル』)、レオナルド・ディカプリオ(1998年度:『仮面の男』)、エディ・レッドメイン(2015年度:『ジュピター』)、ジャレッド・レトー(2021年度:『ハウス・オブ・グッチ』)、フェイ・ダナウェイ(1981年度:『愛と憎しみの伝説』、1993年度:『派遣秘書』)、ライザ・ミネリ(1988年度:『ミスター・アーサー2』『レンタ・コップ』)、サンドラ・ブロック(2009年度:『ウルトラ I LOVE YOU!』)、キム・ベイシンガー(2017年度:『フィフティ・シェイズ・ダーカー』)といった面々が映画賞の最高・最低双方で評価された経歴を持つ。

業界人の多くはラジー賞に選ばれることは不名誉だと考えており、大半は選出されても受賞を辞退している。そんな中、受賞をある意味名誉なことだと考えられるユーモアのセンスを持ち、会場に現れて直々にトロフィーを受け取る人もごく一部ながら存在する。その最初の一人はオランダ出身の監督ポール・ヴァーホーヴェンで、1995年度に『ショーガール』が13部門でノミネートされ、うち7部門で受賞と、その年を席巻した時には、自身に贈られたトロフィー2つ(作品賞・監督賞)をハリウッドの授賞式で受け取った。「今日、『ショーガール』は最低映画として7つの賞を受け取ったが、この映画の批評を読むよりも面白い経験だった」と話し、会場からスタンディングオベーションを送られた。

最も鮮やかなお手並みだったのは、ハル・ベリーではないだろうか。2004年度に『キャットウーマン』で主演女優賞を受賞したハルは、その3年前に『チョコレート』の演技で手にしたオスカー像も持って授賞式に登場。片手にオスカー、片手にラジー賞のトロフィーを持った彼女は、オスカーを手にした時に感激して落涙した時のリアクションを再現し、会場を大いに盛り上げた。

そのほかにはサンドラ・ブロック、トム・グリーンも授賞式に出席してトロフィーを受け取っている。ちなみに、サンドラは2010年3月6日に『ウルトラ I LOVE YOU!』でラジー賞を受け取った後、翌7日に『しあわせの隠れ場所』でアカデミー賞を贈られており、2日間で両方の賞を手にした珍しい例だ。

また、授賞式に足を運んではいないものの、デヴィッド・エイゲンバーグ(2010年度:『セックス・アンド・ザ・シティ2』)やジェイミー・ドーナン(2015年度:『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』)、ドウェイン・ジョンソン(2018年度:『ベイウォッチ』)もラジー賞を受け取っている。

