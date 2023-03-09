ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢WBC¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¶ÛÄ¥¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¡× ½éÀï¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ß
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÂè5²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÎ×¤àÂçÃ«æÆÊ¿¡ÊShohei Ohtani¡Ë¤¬8Æü¡¢ÆóÅáÎ®¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ëÃæ¹ñ¤È¤Î½éÀï¤ò¹µ¤¨µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤ë¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤ÎÂçÃ«¤Ïº£²ó¤¬WBC½é½Ð¾ì¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¡ÊTokyo Dome¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë9Æü¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊLos Angeles Angels¡Ë°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÆüËÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½éÀï¤Ê¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤È¤·¤Æ¤â½é²ó¤ÎÆþ¤ê¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖWBC¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤È¥²¡¼¥à¤Î¿´¹½¤¨¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ïº£½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¯²½»î¹ç¤Ç2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀï¤Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç½ÐÎÏ¤¬½Ð¤»¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¡Ö100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡×¤Ï½Ð¤»¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Öµå¿ô¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢°ì¿Í°ì¿Í¡¢°ìµå°ìµå¡¢°ì²ó°ì²ó¡¢µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤ë¡×
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦WBC³«Ëë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤¬¥¥å¡¼¥Ð·âÇË ¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÏÂæÏÑ¤ËÂç¾¡
¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÍ¥¾¡¤À¤±ÌÜ»Ø¤·¤Æ¡× WBCÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡¢À¤³¦°ì¤Ø°ÕÍß
¡¦¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡× WBC½Ð¾ì¤òÃÇÇ°