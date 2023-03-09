¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï±ó¤¯¤Ê¤¤¡× ±ÑBBC¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÈÈºá¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¶¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡¡ÏÄ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â2¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤Ç2019Ç¯¤ÎºÇÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÈºá¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥¶¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼ ÏÄ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¶¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡¡ÏÄ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â2¡Ù¤è¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥°¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥Ñ¡¦¥¨¥Ã¥·¡¼¥É¥¥¤é¤¬¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³ÊÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡Ø¥¶¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡¡ÏÄ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â2¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¶²ÉÝ¤ò¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é6¥õ·î¸å¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤¬ÉñÂæ¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÁàºî¡¢À¯¼£¤Î´³¾Ä¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Ç¡¢¿È¶á¤ÊÆ±Î½¤µ¤¨¤â¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥±¥¢¥ê¡¼·ÙÉô¤¬¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¡É°Å»¦¼Ô¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤ËÂ³¤¡¢´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºî²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤â¤Î¤ä·º»ö¤â¤Î¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Á¥ã¥Ê¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥¯¤«¤é¤Îµ¢´ÔÊ¼¤¬¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é±ÇÁü¤¬¤â¤È¤Ç¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Ë½¹ÔÙÇÃ×ÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥¨¥á¥ê¡¼»ö·ï¤ÎÁÜºº¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¡£¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë·ÙÉô¡Ê¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥°¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤ò¶»¤Ë»¦¿Í²Ý¤«¤é¥Æ¥íÂÐºö»ØÎáÉô¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»¦¿Í²Ý¤Î¸µÆ±Î½¤«¤é¡È»Ñ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡É°Å»¦¼Ô¤Ë¤è¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¼¡´ü¼óÁê¸õÊä¤Î¼ã¼êµÄ°÷¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥Ñ¡¼¥Ñ¡¦¥¨¥Ã¥·¡¼¥É¥¥¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÀºÎÏÅª¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Ï2¤Ä¤Î»ö·ï¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡È¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥°¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥Ñ¡¦¥¨¥Ã¥·¡¼¥É¥¥¤é¥¥ã¥¹¥È¤¬¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ë°ú¤Â³¤¼ç¿Í¸ø¥ì¥¤¥Á¥§¥ëÌò¤òÌ³¤á¤¿¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥°¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢·Ù»¡¤ä·³Ââ¤ÎÀ¤³¦¤¬Ãé¼Â¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤äIT´ë¶È¤ÎÉåÇÔ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£¡È¿®ÍÑÀ¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¿¼¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¡£Îã¤¨¤½¤ì¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊª»ö¤ä¿ÍÊª¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Îµ¿Ìä¤ÏËÄ¤é¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÆ±¤¸¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÆü¾ï¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡£¼Ò²ñÅª¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤äÉåÇÔ¡£ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤ó´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ´í¸±¤¬Áý¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼êµÄ°÷¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯Ìò¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¡¦¥¨¥Ã¥·¡¼¥É¥¥¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄµÊó¤äÀ¯ÉÜ¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯À¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊª»ö¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤«²¿ÅÙ¤âµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤È¿Ç»¡¼¼¹Ô¤¤À¡£»ö¼Â¤ä¤½¤Î¾ÚÌÀ¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Ç¶²¤í¤·¤¤¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿À¤³¦¤òÃ¯¤âµ¿¤ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇSFºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¼Ò²ñ¤À¡£¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï±ó¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÏÀèÆÉ¤ß¤ò¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ä¥Ä¥¤¥¹¥È¤ò¿©¤é¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Í¡×¡Ö»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñAI´ë¶È¤ÎCEO¥ä¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥í¥Ö¡¦¥ä¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ï´Æ»ë¥«¥á¥é¤À¤é¤±¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤À¡£¤¹¤´¤¯¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤À¤è¡£µ»½Ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤Îºî¤êÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿¼Â¤È¤¿¤ÀÂ¸ºß¤¹¤ëÊª»ö¤Î¸«¶Ë¤á¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£BBC¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥é¡¦¥Ð¥ë¥Þ¤â¡Ö¿Í¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤ÈñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÊºîÉÊ¤Ë¤Ï¡Ëµæ¶Ë¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¸½¼ÂÎ¥¤ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÉÝ¤¤¤±¤ì¤É¶½Ê³¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡¡ÏÄ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â2¡Ù¡Ê»úËëÈÇ¡¦¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡¿Á´8ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢Amazon Prime Video¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëEX ¡¾DRAMA ¡õ CLASSICS¡¾¡×¤Ç»úËëÈÇ¤òÁ´ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡£¿áÂØÈÇ¤ò3·î9Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ÊËè½µÌÚÍË¤Ë1ÏÃ¤º¤Ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡Ë¡£BS10¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ãSTAR1 »úËëÈÇ¡ä¤¬3·î16Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË23»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡¢¡ãSTAR3 ¿áÂØÈÇ¡ä¤¬3·î15Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË22»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡Ê3·î11Æü11»þÂè1ÏÃÀè¹ÔÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¡£