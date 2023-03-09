¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤¬¥±¥ó¤Ë¡ª¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡¢8.11ÆüËÜ¸ø³«
¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¡¼¥ë¡¦¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤¬¡¢8·î11Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë3·î9Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´°À®ÅÙ¹â¤¹¤®¡ª¡¡¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¡õ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤¬¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È
¡¡1959Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¡¼¥ë¡¦¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡£»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥É¡¼¥ë¤òÈ¯Çä¤·Â³¤±¡¢¤¤¤Þ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç99¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈÎÇä¿ô¤â¶Ã°Û¤Î¿ô»ú¤Ç¡¢150¥õ¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇ¯´Ö9000ËüÂÎ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍÎÉþ¤È´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖYou can be anything¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤Ë¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¿ÍÍÀ¤òÉ½¸½¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î±Ç²è²½¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡¢´°¤Ú¤¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊËèÆü¤¬Â³¤¯Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÊë¤é¤¹¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¥±¥ó¤¬¡¢¤¢¤ëÆü´°àú¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡È¿Í´ÖÀ¤³¦¡É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¤È¤â¤Ë´°¤Ú¤¤Ê¥É¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ÇÊë¤é¤¹¥±¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡£ËÜÊÔ¤Ë¤Ï¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢´°àú¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥á¥Ç¥£¥·¡¼¥ó¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥É¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼´ÆÆÄ¾Þ¡¦µÓËÜ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¡¼¥¦¥£¥°¡£¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¤À¡£¡¡±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ï¡¢8·î11Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¡£