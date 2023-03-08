¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥º¥Ü¥é¤µ¤ó¤òµß¤¦Ä´Íý¥°¥Ã¥º
Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¼êÈ´¤ÎÁÍý¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏDAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼(³Ñ·¿¡¢20cm¡ß11.5cm)¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£»þÃ»Ä´Íý¤¬³ð¤¦¥°¥Ã¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÎÁÍý½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤ä¥º¥Ü¥é¤µ¤ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤È¤Ï¡©
¾ø¤·ÎÁÍý¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼(³Ñ·¿¡¢20cm¡ß11.5cm)¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¢ö
¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¾ø¤·ÎÁÍý¤¬ºî¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§Ì£¤¬²Ä°¦¤¤¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢20cm¡ß11.5cm¡ß7.1cm¤Ç¤¹¡£
»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÄìÉô¤Ë¤Ï±úÆÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¤äÌýÊ¬¤¬²¼¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡ý
»È¤¤Êý
¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤Ë¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±♡
¥ì¥ó¥Á¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê¾ø¤·ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
°ìÅÙ»È¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ä¿©´ïÀö¤¤µ¡OK¤Ê¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼(³Ñ·¿¡¢20cm¡ß11.5cm)
Äê²Á¡§220±ß(ÀÇ¹þ)