BS12 トゥエルビにて、3月11日(土)よる19時より映画『イレイザー』が放送されることがわかった。

『イレイザー』は、『ターミネーター』シリーズなどで知られるアーノルド・シュワルツェネッガーが主演するアクション映画。本作でシュワルツェネッガーが演じるのは、連邦保安官のジョン・クルーガー。クルーガーは証人保護プログラムのエージェントで、対象の過去を消し去ることから「イレイザー」と呼ばれていた。重大事件の証人を守るため、イレイザーは犯罪組織を相手取り、ハイテク兵器での銃撃戦や空中戦、アリゲーターとも死闘を繰り広げる。

映画『イレイザー』 (C) 1996 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ジョン・クルーガーは“イレイザー”の異名を持つプロフェッショナル。重要証人の身の安全を守るため、彼らの人生を跡形もなく抹消する「証人保護プログラム」の執行において右に出る者はいない。彼の次なる任務は、最新ハイテク兵器の密輸を画策する軍需産業の告発に踏み切った一人の女性を守ること。命がけの空中戦、アリゲーターとの死闘、そしてハイテク兵器レールガンでの銃撃戦。次々と襲いかかる脅威からクルーガーは彼女を守ることができるのか。

『ブロブ/宇宙からの不明物体』や『マスク』などのチャック・ラッセル監督がメガホンをとった本作には、シュワルツェネッガーのほか、グラミー賞歌手としても知られるヴァネッサ・ウィリアムズや、ジェームズ・カーン、ジェームズ・コバーンらがキャストに名を連ねている。

