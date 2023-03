『グレイズ・アナトミー』解雇のイザイア・ワシントンが俳優引退を発表後、新作映画の資金集めを開始

人気医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』シーズン1〜3でプレストン・バーク役を演じ、『The 100/ハンドレッド』にもレギュラー出演していたイザイア・ワシントンが、俳優業の引退を発表した。ところが、その直後に新作映画のために、クラウドファンディングサイトでキャンペーンを立ち上げたことが明らかとなった。



米TV Insiderによれば、2月28日(火)にイザイアは次のようにツイートしている。「今日、エンターテインメント業界からの早期引退を発表するのは、悄然とした気持ちと一種の安堵感でいっぱいだ。2011年からここ(Twitter)で私の旅をフォローして目撃してきた人たちは、私が善戦してきたことを知っているが、ヘイターや挑発者、良い活動をしていると無邪気に信じて、実際には悪事に荷担している者が勝利したようだ」

『グレイズ・アナトミー』に出演中にイザイアは、同性愛者であることを公言している共演者のT・R・ナイトを「faggot(ホモ野郎)」と差別用語で呼んだことが問題となり、2007年に番組から解雇された。この引退ツイートで言及した「ヘイターや挑発者」は、その件でユーザーから受けた誹謗中傷を意味しているものと思われる。

It is with a heavy heart and a sense of relief that I am announcing my early retirement from the entertainment industry today. Those who have been Following/Witnessing my journey here on Twatter since 2011 all know that I have fought the good fight, but it seems that the haters,… https://t.co/ZHCoR15y6a pic.twitter.com/arTybceWKn

- The Disruptor (@IWashington) February 28, 2023