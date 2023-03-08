Í×·Ù²ü¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÄÂÂßŽ¢º£¸åŽ¤²ÈÄÂ¤¬µÞÆŽ£¤Îº¬µò
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±ÄÂÂßÊª·ï¤Ï²ÈÄÂ¤¬¤µ¤é¤Ë¹âÆ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Mills¡¿PIXTA¡Ë
¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï2013Ç¯Èæ¤Ç7³ä°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£Ê¬¾ù¸Í·ú¤Æ²Á³Ê¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÆÃ¼ûÈ¯À¸¤Ê¤É¤Çºß¸Ë¤¬µÞ¸º¤·¡¢2³ä¶á¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£
»ý¤Á²È²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤È¡¢»ý¤Á²ÈÈæÎ¨¤¬Íî¤Á¤ë¡£Ã±½ã¤ËÇã¤¨¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÄÂÂß½»¤Þ¤¤¤ÎÉ×ÉØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼À¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Çã¤¤Â»¤Í¤¿¿Í¤¬ÄÂÂß¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î²ÈÄÂ¤â2013Ç¯°Ê¹ß¹âÆ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é°Û¼¡¸µ¤Î¹âÆ¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬1³ä¾å¾º¤¹¤ë¤È¶¡µë¤Ï1³ä¸º¤ë
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤¬1³ä¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢Çã¤¨¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¶¡µë¸Í¿ô¤Ï1³ä¸º¾¯¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤ÎÊ¿¶ÑÊ¬¾ù²Á³Ê¡ß¶¡µë¸Í¿ô¡áÁíÈÎÇä³Û¤Ï¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢¤ª¤ª¤è¤½2Ãû±ß¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤½¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï»ý¤Á²ÈÁØ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÄÂÂßÁØ¤òÁý¤ä¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê³«»ÏÅö½é¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤ÏÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¡¢ÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2013Ç¯¤Ë6000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ïº£¤Ç¤Ï1²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î10Ç¯¤Î½»µïÈñ¤Ï¥¼¥í¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤Ï4000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢4000Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î´Ö¡¢Æ±¤¸ÌÌÀÑ¤ÎÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢1700Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê1700Ëü±ß¡á6000Ëü±ß¡à35Ç¯¥í¡¼¥ó¡ß10Ç¯´Ö¡Ë¡£¤½¤Îº¹¤Ï5700Ëü±ß¤Ç¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¤Ç570Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉÔÏ«½êÆÀ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹3ËÜ¤ÎÌð¤Î1¤Ä¶âÍ»´ËÏÂ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2Ç¯¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï25¡ó¾å¤¬¤ë¤È2013Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿ÀÛÃø¤ÇÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï²áµî¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶âÍ»´ËÏÂ¤¬ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¾å¤²¤¿¤«¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£¶âÍ»´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤È¶âÍø¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿»ñ¶â¤ÏÃ´ÊÝ¤Î¼è¤ì¤ëÉÔÆ°»º¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
»ý¤Á²È¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼èÆÀ°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ØÆþ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëÉ¬Á³À¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¤ª¶â¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈñÍÑ¤òºï¸º¤¹¤Ù¤¯¡¢»ý¤Á²È²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÆÈ¿È¤³¤½¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤â»ä¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÊ³¬¤ÇÄÂÂß½»¤Þ¤¤¤Ê¤é¡¢²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤Ä¤Í¤Ë²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¸þ¤±Êª·ï¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤ª¤è¤½20Ç¯Á°¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ç9Ëü¸Í°Ê¾å¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¡µë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ï3Ëü¸Í³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±½ã·×»»¤ÇÄÂÂßÂ²¤¬6ËüÀ¤ÂÓ¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¤â30¡Á40Âå¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç¤Î»ý¤Á²ÈÈæÎ¨¤¬Íî¤Á¡¢ÄÂÂßÈæÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ý¤Á²È²Á³Ê¤Ï¼ç¤Ë¶âÍ»´ËÏÂ¤Ç²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Ï¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£À¤ÂÓ¿Í¿ô¤¬2¿Í°Ê¾å¤ÎÄÂÂßÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ40Ö°Ê¾å¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Î¶¡µë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÍýÍ³¤ÏÄÂÎÁÃ±²Á¡Ê1ÖÅö¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¡Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤±¤Î¤Û¤¦¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê»ñºÎ»»¤Î¤è¤µ¤«¤éÃ±¿È¼Ô¸þ¤±¤òÂ¤¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¿UR¡Êµì¸øÃÄ¡Ë¤¬Ì±¶È°µÇ÷¤òÍýÍ³¤Ë¿·µ¬¤Î¶¡µë¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¤ÎÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÌÌÀÑ¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤È²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Çã¤¨¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¸¶Â§¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤·¤«Â¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£Ã±½ã¤Ë2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤ÎÊª·ï¤Î¶¡µë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¸½ºß¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÄÂÂß»Ô¾ì¤Î¼ç¤¿¤ë¶¡µë¼Ô¤ÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤¬Âß¤·½Ð¤¹½»¸Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÀäÂÐÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¾ì½ê¤âÅÔ¿´Éô¤ËÊÐºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤ÎÄÂÂß»Ô¾ì¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÄÂÂß¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤¬¤³¤Î10Ç¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÄÂÂß¤Î¼ûÍ×¤ÏµÞÁý¤¹¤ë°ìÊý¡¢¶¡µë¤Ï²á¾¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ÈÄÂ¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÄÂ¤Ï¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦·ÀÌó¼Ò°÷¤Ê¤É¡Ë¤Î¸º¾¯¤ÇÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÄÂÂß¤Î¼ûÍ×¸º¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²ÈÄÂ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤È¾å¤¬¤êÂ³¤±¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤½¤ÎÄÂÎÁÃ±²Á¤Îº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÄÂÎÁÃ±²Á¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤«¤é¹Ù³°Éô¤ËµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ý¤Á²È¤òÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÄÂ¤Î¹âÆ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¢ÅÄÏÂÃË¼¡´üÆü¶äÁíºÛ¤Î½¢Ç¤¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Î·ÑÂ³¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»ý¤Á²È²Á³Ê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤¯¤Ê¤ë¡£Çã¤¨¤ë¿Í¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÄÂÂßÁØ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÄÂÂß¤Î²ÈÄÂ¤Ïº£¸å¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËµÞÂ®¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¹â¤¯¤Æ¤â»ý¤Á²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÄÂÂß¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×ÊÂ¤ß¤ÎÄÂÎÁÃ±²Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£25Ö¤Ç12Ëü±ß¤ÎÎ©ÃÏ¤Ê¤é¡¢50Ö¤Ç24Ëü±ß¡¢75Ö¤Ç36Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ò1Ç¯´Ö»ÙÊ§¤¦¤È¡¢50Ö¤Ç288Ëü±ß¡¢75Ö¤Ç432Ëü±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÈÄÂ¤ÏÀäÂÐ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¢ÅÄ¼¡´üÆü¶äÁíºÛ¤Î½¢Ç¤¤Ç¶âÍ»´ËÏÂ¤¬·ÑÂ³¤·¡¢»ý¤Á²È²Á³Ê¤¬º£¸å¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢¹â¤¯¤Æ¤â»ý¤Á²È¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¤¸²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤ÎÊª·ï¤¬Çã¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢·î¤Î²ÈÄÂ¤ò420¥«·î¡Ê35Ç¯¥í¡¼¥ó¡ËÇÜ¤¹¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£50Ö¤Ç1²¯80Ëü±ß¡¢75Ö¤Ç1²¯5120Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£¸å²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢10Ç¯¸å¤Î²Á³Ê¤¬º£¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Ê¤é¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤éÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¬¡¢»ý¤Á²È¤Ê¤é¹ØÆþ³Û¤ÈÆ±³Û¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¸µËÜÁêÅö¤¬Á´³ÛÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î³Û¤Ï50Ö¤Ç2880Ëü±ß¡¢75Ö¤Ç4320Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¢¨¶âÍø¤ÎÊÖºÑ¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÇÁ´³Û²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°Äó¤Ç·×»»¡Ë¡£
Å·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤Î¼«ÂðÁªÂò¤Ïº£¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·èÃÇ¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê² Í¿Í ¡§ ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë