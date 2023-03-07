Ž¢Ìò½ê¶ÐÌ³¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¡©Ž£¸øÌ³°÷¤ÎÌòÆÀ¤Èµ¾À·
¸øÌ³°÷¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ï³°¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Þ¤Á¤ã¡¼¡¿PIXTA¡Ë
¸øÌ³°÷¤Ï¿Íµ¤¤Î¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢»þ¤Ë¡ÖÀÇ¶â¥É¥í¥Ü¡¼¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¤´Ö¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ò30Ç¯°Ê¾å·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿½©ÅÄ¾¿Í»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤! ¥Ù¥Æ¥é¥ó¸øÌ³°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¤ªÌò½ê½¢¿¦¥¬¥¤¥É¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨¡¢¸øÌ³°÷¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ØÀ¸¤¬¸øÌ³°÷¤ò»ÖË¾¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖµÙÆü¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¡¢¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶ø¤¬ÎÉ¤¤¡×¡¢¡ÖÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤
¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸øÌ³°÷¤ò¼¤á¤¿¸å¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤È¡¢¡Ö¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤ä¤ä°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ö¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¼ç´ÑÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤Ë¤âÊÑ¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¸¦½¤À©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸øÌ³°÷¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈË¡Î§¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡Âè39¾ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¦°÷¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¶ÐÌ³Ç½Î¨¤ÎÈ¯´øµÚ¤ÓÁý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñ²È¸øÌ³°÷¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¶ÐÌ³¤È¤·¤ÆÃøÌ¾¿Í¤Î¹Ö±é¤òÌµÎÁ¤ÇÊ¹¤±¤ë
°ìÈÌ¤Ë¡¢¸¦½¤¤ÎÆâÍÆ¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¿¦ÁØ¸¦½¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿¦°÷¤ÎÌò¿¦ÊÌ¸¦½¤¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤ò¿·¿Í¿¦°÷¡¢·¸Ä¹¡¢´ÉÍý¿¦¤Ê¤É¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿¦ÁØ¤È¤Ï¡¢¿¦°÷¤Î³¬ÁØ¡¦³¬µé¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¼ÂÌ³¸¦½¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸ÍÀÒ¤äÀÇ¤Ê¤É¤ÎÃ´Åö¶ÈÌ³¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥¥ë¡Ê¸ì³Ø¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Ê¤É¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£3ÅÀÌÜ¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ç¡¢¹Ö±é²ñ¤äÄÌ¿®¶µ°é¤Ø¤ÎÊä½õ¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë¼«¸Ê·¼È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â»ÜÊýË¡¤âÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¹Ö»Õ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦°÷¤òÁ´¹ñ»ÔÄ®Â¼¹ñºÝÊ¸²½¸¦½¤½ê¡ÊÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡Ë¤äÌ±´Ö¤Î¸¦½¤²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°ÇÉ¸¯¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿»ä¼«¿È¤â¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤Î¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍ±×¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹â³Û¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌµÎÁ¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤·¤«¤â¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥¤¤Ê¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î1¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¸øÌ³°÷Í¥¶ø¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯ÍøÍÑ¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¡¢¸øÌ³°÷½»Âð¡¢ÉÂµ¤¡¦·ëº§¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Î¸«Éñ¶â¤ä¤ª½Ë¤¤¶â¡¢¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤ÎÂßÉÕÀ©ÅÙ¡¢¿¦°÷¿©Æ²¡¢¿¦°÷¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ø¤ÎÊä½õ¡¢¿¦°÷ÁêÃÌ¼¼¡Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸øÌ³°÷À¸³è¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Æ¼ïÀ©ÅÙ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ´Î¿´¤ÎµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñ°ìÈÌ¤Î¾ðÀª¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤ÆÌ±´Ö´ë¶È¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸øÌ³°÷µëÍ¿¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Äã¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤È¤Ê¤Ã¤Æ»öÌ³¼¡´±¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¤ê¤¹¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃÏÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤Ï¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃÏÊý¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¸øÌ³°÷¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Éû¶È¤Ï¸¶Â§¶Ø»ß
°ìÊý¤Ç¡¢¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Éû¶È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¤âÉû¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌ³°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§¤Ç±ÄÍø´ë¶ÈÅù¤Ø¤Î½¾»ö¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤âÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¿¦°÷¤¬¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Ë»ÔÆâ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤·¤é¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¸øÀµÃæÎ©¤Ê¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»þÀÞ¡¢¸øÌ³°÷¤¬Éû¶È¤ò¤·¤Æ½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡½÷À¿¦°÷¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÊÄä¿¦½èÊ¬¡Ë¡¢¢»Ô¿¦°÷¤¬¡¢½µËö¤äµÙÆü¤Ë¥¹¥¡¼¾ì¤Ç6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊó½·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸ºµë½èÊ¬¡Ë¡¢£°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀÃæ¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤¬¡¢°Ü½»¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏÊý¤Î´ë¶È¤Ç½¢Ï«¤·¤¿¡Ê¸ºµë½èÊ¬¡Ë¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï³Î¤«¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤â¿½¤·³«¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ç¤³¤Îµ¬Äê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬¡¢½µËö¤ËÍÎÁ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£ÍÎÁ¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë²ñ¾ì¤Î»ÈÍÑÎÁÄøÅÙ¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÄøÅÙ¤Î³Û¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¼ýÆþ¤¬Êó½·¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÉû¶È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥À¥á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Àµ¼°¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤ì¤Ð¡¢¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢Â¾¼«¼£ÂÎ¤Ç¸¦½¤¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ó¶ÈÇÀ²È¡¢ÁÎÎ·¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß·Ð±Ä¤Ê¤É¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼Â²È¤¬ÇÀ²È¡¢¿Æ¤«¤é¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò°ä»º¤È¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤¤¤À¡¢¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÉû¶È¤Ë¤â´ËÏÂ¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ã³²¼Ô»Ù±ç¡¢Éô³èÆ°¤Î¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìò½ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ
¸øÌ³°÷¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡ÖÌò½ê¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªÌò½ê¤Ï¡¢9»þ5»þ¤Î³Ú¤Ê»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸øÌ³°÷¤ò30Ç¯°Ê¾å·Ð¸³¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ìò½ê¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤âÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÇ¯Ãæ¤È¤¤¤¦Éô½ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í»ö°ÛÆ°Á°¸å¤Î¿Í»ö²Ý¡¢Í½»»ÊÔÀ®»þ´ü¤ÎºâÀ¯²Ý¡¢ÁªµóÁ°¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¢½»Ì±ÀÇ·èÄêÁ°¤Î²ÝÀÇ²Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙË»¤·¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤Ë»Ä¶È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿¦¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤ê¤À¤·¤¿º¢¤ÎÊÝ·ò½ê¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤¬Áý°÷¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢±þ±çÂÎÀ©¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿¦°÷¿ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Å¤é¤¤¿¦¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î¿¦°÷¤Ë²á½Å¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã´Åö¶ÈÌ³¤¬¡Ö¿¦°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÌ³¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¿¦°÷¤ÇÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
µÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤
º£½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¿¦¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿½ÀÁ¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Ìò½êÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿Í»ö²Ý¤Ç¤Ï¡ÖÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀÎ¨¡×¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼èÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»Ä¶ÈÂå¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â»Ä¶ÈÂå¤ÎÍ½»»¤Ï¡¢Ç¯ÅÙÅö½é¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö»Ä¶È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¼êÅö¤¬¤¹¤Ù¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾å¸Â¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¾å¼ê¤¯¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÏÆ¯¤«¤º¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ»Ä¶È¤·¤Æ»Ä¶ÈÂå¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ¿´ÆÀ¼Ô¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½»»¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ä¶ÈÂå¤¬Á´¤¯»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¦¾ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊËÜÅö¤Ë¡¢Á´¤¯»Ä¶È¤·¤Ê¤¤¿¦¾ì¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
Àº¿ÀÏÀ¤¬Â¿¤¤¡¦¤ä¤ê¤¬¤¤ºñ¼è¤¬¤¢¤ë
¤³¤ì¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö½»Ì±¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÌµÍýÆñÂê¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÊÝ°é±à¤ÎÂÔµ¡»ùÆ¸¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤áÊÝ°é±à¤Î¿·Àß¤¬»Ô¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö½»Ì±¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÊÝ°é±à¤ò¿·Àß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»Ä¶È¤ò¿¦°÷¤Ë¶¯À©¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤äÌäÂê¤Î¤¢¤ëÊÝ°é±à±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤ò»²Æþ¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¾¯¤·¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ì¼ï°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ìò½êÁ´ÂÎ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê½©ÅÄ ¾¿Í ¡§ Ãøºî²È¡Ë