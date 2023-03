アメリカで38年前に生まれた“世界中で最も愛されるカメ”「ミュータント・タートルズ」の新たな劇場アニメ映画『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』の日本での公開日が8月25日に決定。やんちゃで愛らしく、スタイリッシュなフォームの新たなタートルズたちの姿のお披露目となる予告編が世界一斉解禁された。愛きょうたっぷりなキャラクターデザイン、さらに見たことないグラフィカルなCGアニメーションにファンならずともテンションが上がる仕上がりになっている。

【動画】新たなキャラデザのタートルズたちのお披露目だ

夜景の美しいニューヨーク、騒がしさも穏やかさもただようビッグシティの片隅で、マンホールから勢い良く飛び出す4体のカメ。ニンジャのごとき身のこなしで“影のヒーロー”として活躍しつつも、手裏剣ムーブをスマホで撮影しながらハプニングを起こしてしまう彼らこそ、ミケランジェロ、レオナルド、ラファエロ、ドナテロ、新時代の“ミュータント・タートルズ”たち。

手裏剣があさってのほうに飛んでいき、警報音が鳴り響くも「なに? やばくない?」「しょがないっしょ」「ピザ食べいく?」とやんちゃ真っ盛りなティーンエイジャーらしく、調子もノリも良すぎてちょっとハミ出しかける彼らが愛くるしい。トレードマークのカラフルなバンダナを装着し、お馴染みの武器である刀、六尺棒、釵(さい)、ヌンチャクももちろん健在。予告の最後を締める「ウ〜ズ」のジョークも真似したくなる。

これまで、セルアニメや実写との融合など多種多彩なフォルムで生み出されてきたタートルズの中でも、アメリカ発のキャラクターらしいシリーズ屈指の質感によって新たな名シリーズ誕生を予感させる仕上がりだ。

現地時間今月4日には、本国アメリカでこの作品の吹替をつとめるキャスト陣が明かされ、カメたちの声は、ミケランジェロ役にシャモン・ブラウン・Jr、レオナルド役にニコラス・カントゥ、ラファエロ役にブレイディ・ヌーン、ドナテロ役にマイカ・アビーと、ハリウッド新時代を担っていく新鋭たちを起用。プロデューサーのセス・ローゲン自身もイノシシのビーバップ役で出演する。

さらに、タートルズの師匠、拳法の達人・スプリンター先生役をあのジャッキー・チェンが担当。サイのロックステディ役にWWEヒーローとして名を馳せ映画界でも存在感を放つジョン・シナ、本作から登場する新キャラのスーパーフライ役にヒップホップの伝説的存在であるアイス・キューブ、マッドサイエンティストのバクスター・ストックマン役にジャンカルロ・エスポジート。

マンタのレイ・フィレット役にグラミー賞ノミネートのラッパーであるポスト・マローン(『スパイダーマン:スパイダーバース』)、ヤモリのモンド・ゲッコー役にポール・ラッド(『アントマン』シリーズ)、タコのような宇宙人であるユートロム星人のシンシア・ユートロム役にマーヤ・ルドルフ(『ミッチェル家とマシンの反乱』『あの夏のルカ』声の出演、『リコリス・ピザ』)といった、オール・オブ・エンターテインメントともいうべき各界のスーパーヒーローが重要なボイスキャストで参戦していることが判明し大いに盛り上がっている。

ローゲンは自身のSNSで、「何年にもわたり取り組んできたこの映画(の予告編)をようやくみんなにお披露目できる、とてもワクワクしているよ!」と力強くコメントしている。新たなタートルズの続報にも期待したい。

