様々なディズニーデザインのジュエリーを販売している「ケイウノ」

今回は「ベル」、「ラプンツェル」、「シンデレラ」、「アリエル」、「ジャスミン」をモチーフにした腕時計「Piece of Time」を紹介します☆

ケイウノ＜ディズニー＞「Piece of Time」

価格：各34,100円（税込）

素材：白蝶貝、天然石、ステンレス、牛革、クォーツ式ムーブメント

販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノ公式サイト

「一つひとつの瞬間が、物語を紡ぎだす。」というコンセプトのもと展開される、大人のためのディズニーデザインウォッチ「Piece of Time」

文字盤には上品な光沢を放つ「マザーオブパール（白蝶貝）」を使用しており、光の加減で柔らかく変化する表情が魅力です。

ケースサイズは直径23mmと小ぶりで、細身のベルトを合わせた華奢なデザインは、アクセサリー感覚で身につけられるレディライクな仕上がり。

それぞれの物語を象徴するモチーフや、プリンセスのドレスなどをイメージした天然石がさりげなくあしらわれています。

さらに、時計の裏蓋（ケースの裏側）には、各プリンセスのシルエットが刻印されているのもファンにはたまらないポイントです。

Piece of Time “Belle”

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」をモチーフにしたデザイン。

文字盤には、物語のキーアイテムである「魔法のバラ」のモチーフが繊細に描かれています。

リューズ（時刻調整つまみ）には、「ベル」のドレスを想わせるイエローカラーの天然石「シトリン」をセット。

ベルトには落ち着いたブラウンの牛革を採用しており、クラシカルで温かみのある雰囲気が漂います。

Piece of Time “Rapunzel”

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」をモチーフにしたデザイン。

文字盤には、物語に登場する「王家の紋章（太陽のマーク）」がデザインされています。

リューズには、「ラプンツェル」のドレスをイメージさせるパープルカラーの天然石「アメシスト」がきらめきます。

肌なじみの良いベージュの牛革ベルトを合わせ、優しくフェミニンな印象に仕上げられています。

Piece of Time “Cinderella”

『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」をモチーフにしたデザイン。

文字盤には、「カボチャの馬車」のモチーフがロマンチックに描かれています。

リューズには、「シンデレラ」のドレスのような透明感あふれるブルーの天然石「ブルートパーズ」をセット。

上品なグレーの牛革ベルトはどんなファッションにも合わせやすく、洗練された大人っぽさを演出します。

Piece of Time “Ariel”

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」をモチーフにしたデザイン。

文字盤には、アリエルが住むキングトリトンのお城がシルエットでデザインされています

リューズには、「アリエル」の尾ひれを連想させる鮮やかなグリーンの天然石「エメラルド」をセッティング。

清潔感のあるホワイトの牛革ベルトが、爽やかで夏らしい手元を演出してくれます。

Piece of Time “Jasmine”

『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」をモチーフにしたデザイン。

文字盤には、「アラジン」が「ジャスミン」へ手渡した一輪の花が描かれています。

リューズには、「ジャスミン」と「アラジン」が魔法の絨毯で旅した美しい夜空のようなカラーの天然石「サファイア」を使用。

知的なダークネイビーの牛革ベルトが、手元をキリッと引き締めてくれます。

Piece of Time 特別ボックス

「Piece of Time」シリーズは、すべてのモデルが専用ボックスに入れて提供されます。

落ち着いたくすみピンクに、ゴールドカラーでディズニープリンセスのロゴがあしらわれた上品なデザインは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

オンオフ問わず使える上品さと、物語の世界観を詰め込んだこだわりのディテール。

ケイウノ＜ディズニー＞「Piece of Time」の紹介でした☆

