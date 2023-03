【今週の海外ドラマ放送・配信予定】『スキャンダル』ケリー・ワシントン主演コメディ、『刑事ジョン・ルーサー』続編映画が上陸

3月6日(月)から3月12日(日)に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、豪華スターが登場するコメディ映画『メル・ブルックス/珍説世界史PART I』の続編や、ケリー・ワシントン主演の新作ドラマ、『YOU ー君がすべてー』シーズン4 パート2の配信がスタートする。

Just booked! Join comedians Nick Kroll & Ike Barinholtz, Mar 8 for a special screening of their new series, the long-awaited sequel to Mel Brooks’ 1981 comedy. It will be followed by an in person conversation moderated by Richard Kind. #92NYTalkshttps://t.co/WZJZSD1J0w pic.twitter.com/WNoZa4fAYj