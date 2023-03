パリパリの皮がご馳走！ 東京の「クリスピーチキン」がおいしいお店5選

パリッとした皮の食感がたまらないクリスピーチキン。東京で食べられるおすすめのお店を集めました!

東京で味わえる、食べ比べしたいクリスピーチキン

皮のパリッとした食感と肉のうまみが楽しめるクリスピーチキンですが、ニンニクをかけたものや、こだわりの薬味を使っているものなど、食べ比べたいものがずらり。コースで提供することが多いので、時間とおなかに余裕があるときに行きたいお店を紹介します。

1. 日本人の味覚に合わせた薬味がポイント

中国菜 エスサワダ 西麻布

大阪にある「中国菜 エスサワダ」はオープンから1年足らずでミシュランの星を獲得した話題のお店です。2020年には2店舗目として東京・西麻布に「中国菜 エスサワダ 西麻布」をオープン。オーナーシェフの澤田州平氏が総料理長を務め、本店と変わらぬ味を東京でも楽しめるようになりました。

「スペシャリテ クリスピーチキン」写真は2〜3人前 写真:大鶴倫宣

名物料理は鶏の半身を揚げた「スペシャリテ クリスピーチキン」。日本人の味覚に合わせて選んだ、セロリ塩、五香粉、山椒、豆板醤、赤酢の大根おろし、わさび、レモンという、7種の薬味が添えられています。

驚かされるのが、肉のジューシーさです。クリスピーチキンというと皮面のパリッとした食感に注目しがちですが、真髄は鶏のうまみが凝縮した肉にあります。半身を使っているのでむね肉、もも肉、背肉と、それぞれに違った味わいを楽しむことができます。

2. 味付けしたガーリックチップスと相性抜群

一平飯店

「香鶏のクリスピーチキン」 写真:佐藤潮

<店舗情報>◆中国菜 エスサワダ 西麻布住所 : 東京都 港区西麻布3-17-25TEL : 050-5456-7184

2022年3月1日、麻布十番の外れに店を構えた「一平飯店」。そのシグネチャーメニューが「香鶏のクリスピーチキン」です。豆板醤や沙茶醬を絡めて味付けしたガーリックチップスを合わせ、コクのある味わいに仕上がっています。揚げたてを頬張れば、皮はパリッサクッの軽やかさ。噛むほどに、弾力のある身の柔らかさが心地よく舌になじみ、骨付きで揚げればこその旨味が後を引きます。

3. おかわりできるなんて最高!

港式料理 鴻禧(こうき)

脆皮炸子鶏 (クリスピーチキン) 出典:hiro0827さん

<店舗情報>◆一平飯店住所 : 東京都港区元麻布3-12-41TEL : 050-3033-3946

虎ノ門ヒルズにほど近い路地にオープンした「港式料理 鴻禧(こうき)」。すべてのコースに提供される「脆皮炸子鶏 (クリスピーチキン)」は、おかわりもできるとのことで好評です。油を何度もかけて仕上げていくため、皮がパリッとしていておいしいです。

4. 七味のスパイシーさが食感を引き立てる

江戸中華 よし町

「特製クリスピーチキンの砂漠仕立て」半羽5,000円、1羽9,500円 写真:佐藤潮

<店舗情報>◆港式料理 鴻禧住所 : 東京都港区西新橋2-13-6 ミタニビル 1FTEL : 03-6268-8863

「日本橋よし町」が2022年12月12日「江戸中華 よし町」として、以前と同じ銀座8丁目で新たなスタートを切りました。

シェフのイチ押しはクリスピーチキン。“脆皮鶏”の名で知られる通り、パリッとした皮の食感としっとりとした身のコントラストが持ち味です。ニンニクの香ばしさと唐辛子の代わりに用いた七味のスパイシーさが、チキンのクリスピーな食感を更に引きたて、つい、あともう一つと手が伸びます。

5. 肉汁ほとばしるほどジューシー

家全七福酒家 東京新橋店

クリスピーチキン 出典:☆マギー☆さん

<店舗情報>◆江戸中華 よし町住所 : 東京都中央区銀座8-5-26TEL : 03-6264-5655

「家全七福酒家」といえば、あの香港のレジェンド的名店「福臨門魚翅海鮮酒家」の流れを汲む美食家垂涎の一軒。グランドオープンは、2022年12月1日。料理長の黄氏はこの道一筋45年で、そのうちの40年間を「福臨門」「家全七福酒家」の厨房に立ち続けてきたベテランです。

そんな店で忘れてはならない一品が、名物の“七福脆皮鶏”こと「金鶏の姿揚げ」。近頃、広東系中華料理店でも頻繁に見かけるようになったクリスピーチキンですが、本を正せば“広州十大名鶏”にも挙げられている広東の伝統料理。“脆皮”の名の通りサクサクと軽やかな皮と肉汁ほとばしるジューシーさがこの料理の持ち味です。

<店舗情報>◆家全七福酒家 東京新橋店住所 : 東京都港区新橋1-2-6 第一ホテル東京 2FTEL : 03-6273-3308

※価格は税込です。

文:食べログマガジン編集部

