SixTONES¡¦µþËÜÂç²æ¼ç±é¡Ø¥Û¥á¤ëÃË¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤½÷¡Ù¡¢1ÏÃ¤Ë¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤¬ËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥Þ¤ëÃË¤Ë½³¤ê¤¿¤¤½÷¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ø¥Û¥á¤ëÃË¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤½÷¡Ù¤¬¡¢3·î4Æü12»þ¤è¤ê¡ÖTELASA¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè1ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤¬ËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Û¥á¤ëÃË¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤½÷¡Ù¼ç±é¤ÎµþËÜÂç²æ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Kis¡¾My¡¾Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥Þ¤ëÃË¤Ë½³¤ê¤¿¤¤½÷¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡£²¼½É¡Ö¶äÀ±Áñ¡×¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¡È»Ò¸¤·Ï¥³¥ß¥åÎÏºÇ¶¯ÃË»Ò¡É¤Î¹á¼è½Ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤ÁÇ´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¹Ó¡¹¤·¤¤°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ê¤É¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´éËþºÜ¤ÇÁ÷¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹á¼è¤ò¡È¸¦µæÂÐ¾Ý¡É¤È¤·¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¶äÀ±Áñ¡×¤Î½»¿Í¤Ç´Ñ»¡ÎÏ±Ô¤¤·ò¹¯¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Î¸¦µæ°÷¡¦ÁýÅÄ¤¹¤º¡Êµ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¡Ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡¸µ¤ò°¦¤·¡¢¡ÈÀ¸¿È¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤·¡É¤È¤¤¤¦Íý·Ï½÷»Ò¡¦¤¹¤º¤¬¡¢¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë»²Àï¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¹á¼è¤â¤¹¤º¤È¤È¤â¤Ë¡È¿ä¤·³è¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¹¤º¤Î¡È¿ä¤·¡É¤È¤·¤ÆËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¡¦DJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÄ¶¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡£¡Ø¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¡Ù¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡ØNARUTO¡Ù¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÂåÉ½ºî¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£¤½¤Î¡È¥¤¥±¥Ü¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¿¹µ×ÊÝ¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï°®¼ê¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÆ´¤ì¤Î¿ä¤·¡¦¿¹µ×ÊÝ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤¹¤º¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¼½É¤Ç¤Ï¾ï¤ËÊª»ö¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤¹¤º¤ò¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤µ¤»¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë½é»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹á¼è¤Ï¡©
¡¡¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥á¤ëÃË¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤½÷¡Ù¤Ï¡¢TELASA¤Ë¤Æ3·î4Æü12»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡¡¢¨µþËÜÂç²æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£µþËÜÂç²æ¡Ê¹á¼è½Ó¡¦Ìò¡ËÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤µ¤ó¤Î°®¼ê¥µ¥¤¥ó²ñ¤È¤¤¤¦¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë¹á¼è¤¬Æ±¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¿ä¤·¡É¤òÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤ò¤½¤Ã¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¹á¼è¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¿ä¤·³è¡É¤Îµ¢¤ê¤Ë¤Ï¡¢¹á¼è¤¬¼«Á³¤Ë¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤â¡È¼«Ê¬¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡É¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¹á¼è¤Î¿ÍÆÁ¤È¤¤¤¦¤«¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ï¡¢¹á¼è¤¬¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤â¤¹¤´¤¯´Ñ»¡¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡ ¤¼¤Ò¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÁÇ´é¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£