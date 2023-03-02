¼çÂê²Î¤ÏKis-My-Ft2¡ª°æ¾å¿ðµ©¡õµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡ÙÍ½¹ð¸ø³«
¡¡°æ¾å¿ðµ©¡ÊHiHi Jets¡¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¤Èµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡Ù¡Ê5·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬ Kis-My-Ft2 ¤Î¡ÖSweet Melody¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢³Ú¶Ê¤ò¼ý¤á¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ãæ¸¶¥¢¥ä¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Ï¥ë¡É¤³¤ÈÀÄ»³½Õ¡Ê°æ¾å¡Ë¤È²Ã²ì²°Éö¡Êµ×´ÖÅÄ¡Ë¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£Éö¤¬¥Ï¥ë¤ò20Ç¯´Ö¤â»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ï¥ë¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉö¤Ï¥Ï¥ë¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯¤¢¤Þ¤ê¡È¥ª¥«¥ó²½¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éö¤ÏÆ±¤¸¤¯Æó¿Í¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë°Ë¿¥¡ÊÇë¸¶Íøµ×¡Ë¤ÈÈþºù¡ÊÀõÀîÍüÆà¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¥Ï¥ë¤òÄü¤á¤è¤¦¤È·è¿´¤¹¤ë¤¬¡¢°Ë¿¥¤¬Éö¤Ë¹ðÇò¤·¤ÆµÞÀÜ¶á¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ë¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ë Kis-My-Ft2 ¤Î¡ÖSweet Melody¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ Kis-My-Ft2 ¤«¤é¤Ï¡ÖÄ°¤¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÃç¤Ë¡¢ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¶¦¤Ë²á¤´¤·¡¢¶¯¤µ¤â¼å¤µ¤â¸«¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤ò·Ú²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Î³Ú¶Ê¤Ë¾è¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑÈùÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£°æ¾å¤Ï¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡ÀèÇÚÊý¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢µ×´ÖÅÄ¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Î¶Ê¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î³Ú¶Ê¤¬°ìÉô¼ý¤á¤é¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤Æß´¶ÃË»Ò¤È¡¢»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿´°àúÃË»Ò¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡È¥ª¥«¥ó·Ï½÷»Ò¡ÉÉö¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Í§¿Í¤ÎÈþºù¤Ë¡Ö¥¯¥½¥Ë¥ÖÆ±»Î¤¬¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ë¡¢°Ë¿¥¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»°³Ñ´Ø·¸¤ÎÎøÌÏÍÍ¤¬Å¸³«¡£Éö¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Ï¥ë¤¬¡ÖÀëÀïÉÛ¹ð¡×¤ò¡ÖÀé±ß¤¬Éü¹ï¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¡¢Éö¤¬¥Ï¥ë¤È°Ë¿¥¤ËÏÓËí¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·!?¡×¤È¶«¤ó¤À¤ê¤È¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë