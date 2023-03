ついに配信開始！『クリミナル・マインド』シーズン16は何が“進化”したの？

2020年に惜しまれつつ幕を閉じたあの大ヒット犯罪捜査ドラマが復活! リバイバル版として、すでにシーズン2(全体ではシーズン17)への更新も決まっている『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション』(Disney+では、シーズン16として配信中)が、日本でも配信開始された。待望の日本上陸、新しいストーリーも気になるところだが、オリジナル版から何が進化したのだろうか? 記念すべき第1話を見て分かったことをまとめてみる。

シーズン16と位置づける『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション』の幕開けは、2005年。『クリマイ』が本国アメリカで放送開始した年だ。暗闇の森の中、一人の男が車から降りてくる。コンテナに向かった男はそこで誘拐した男性をイスに縛り付け、刃物を向ける…。そして、時は変わり2022年。暗視ゴーグルを着けた人物が4人家族を襲う。果たしてこの二つの事件は繋がっているのか―。

全10話となるシーズン16ではシリアルキラーも進化し、パンデミックを利用して連続殺人犯のネットワーク“UnSub<アンサブ>”を構築。凶悪な犯罪ネットワークが動き出し、FBIの行動分析課(通称BAU)は一人ずつ殺人犯を追い詰めなければならない。当初、1シーズンで一つの事件を追う構成と伝えられていたが、シーズン通しての軸はあるものの、これまで通り一話完結のストーリーも展開される。

BAUメンバーはというと、ルイスはコンテナの事件に向かう。ロッシはホテル暮らしで変わり果てるも別の事件を追っていた。BAUのチームリーダーだったエミリーは昇進し、他のチームも管理しており、あまり現場には出ていないよう。しかし、事件がなくなることもなく、シリアルキラーの犯行は各所で起きており、JJやルークもそれぞれの事件を捜査。チームはバラバラとなっていた。一方、シーズン15の最終話でBAUならびにFBIを辞めたガルシアは事件とは無縁の生活を楽しんでいたのだが…。

■デヴィッド・ロッシ役: ジョー・マンテーニャ

■エミリー・プレンティス役: パジェット・ブリュースター

■ジェニファー・JJ・ジャロウ役: A・J・クック

■ペネロープ・ガルシア役: カーステン・ヴァングスネス

■タラ・ルイス役: アイシャ・タイラー

■ルーク・アルヴェス役: アダム・ロドリゲス

その他には、JJの夫ラモンテーン・Jr役のジョシュ・スチュワートも姿を見せている。また、ロッシ役のジョーは第3話「Moose(原題)」で監督も務める。

今のところ、シーズン15に出演していたレギュラーキャスト8人のうち二人がカムバックを果たしていない。その二人とは、シーズン1から出演していたドクター・スペンサー・リード役のマシュー・グレイ・ギュブラーと、『クリミナル・マインド 国際捜査班』から異動してきたマシュー・シモンズ役のダニエル・ヘニーだ。そのことから彼らはどこに行ってしまったのか、配信前からその行方に注目が集まっていた。

そんな二人に関して、人手不足に悩むエミリーと副長官の会話の中で、「彼らの任務については話せない。いつ戻ってくるのか、そもそも戻ってくるのか、判断は彼ら次第」と副長官は話す。彼は二人の居所を知っている模様だ。

以前、ロッシ役のジョー・マンテーニャが変わらないものとして、スペンサー・リードと書かれたネームプレートが置かれているデスクを映した動画をInstagramに投稿していたが、果たして―?

『クリマイ』シーズン15の最終話ではガルシアがBAUを去ることが明かされた他、ルークが彼女をデートに誘う展開も描かれた。その後の二人はというと、ガルシア曰く「3年前に1回だけ食事行っただけ」とのこと。とにもかくにも、優雅にお菓子作りクラブを開いていたガルシアの前に、事件を持ってきたルークに睨みを利かす彼女だが、言い合うやりとりは健在。仲間の助けに断り切れず、捜査に協力する。

本国アメリカでは『クリマイ』は、シーズン15までは米3大テレビネットワークの一つである米CBSで放送されたが、シーズン16からは同局の配信サービス米Paramount+で展開されている。(日本ではディズニープラスで独占配信) 地上波から配信作品に変わったことで本作にも変化が見られた。

シーズン15までは1話、約42分だったのに対し、シーズン16の第1話に関しては約50分。配信サービスでの配信になったことで尺の上限がなくなったゆえ。

