µÈËÜ¶½¶È¤¬·ÝÎò£µÇ¯°ÊÆâ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹³«ºÅ¤òÈ¯É½¡¡»öÌ³½ê¡¢¿Í¿ô¡¢Ç¯Îð¡¢¥Í¥¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÌä¤ï¤º
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï£±Æü¡¢·ÝÎò£µÇ¯ÌÜ°ÊÆâ¤ÎÄ¶¼ã¼ê·Ý¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹Âç²ñ¡Ö£Õ£Î£Ä£Å£Ò£µ¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡¡£²£°£²£³¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤¹¤Ù¤¯ÁÏÀß¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò´Þ¤á¡¢»öÌ³½ê¤ÏÌä¤ï¤º·ÝÎò£°¡Á£µÇ¯ÌÜ¡¢£²£°£±£¹Ç¯£´·î£±Æü°Ê¹ß¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¡£¥Ô¥ó¡¢¥³¥ó¥Ó¡¢¥È¥ê¥ª¤Ê¤É¿Í¿ô¡¢Ç¯Îð¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¡ºÍ¡¢Ì¡ÃÌ¡¢¥³¥ó¥È¤Ê¤É¥Í¥¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¼«Í³¡£
¡¡£´·îÈ¾¤Ð¤«¤é½ç¼¡¡¢»¥ËÚ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢²Æì¤Ç¥¨¥ê¥¢Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ï¥¨¥ê¥¢¿äÁ¦¤È¤·¤Æ£²²óÀï¤Ø¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ï£±²óÀï¤òÆ°²è¿³ºº¤Ç¹Ô¤¤¡¢£²²óÀï¿Ê½Ð¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡££³²óÀï¤ÏÎ¾ÅÔ»Ô¤Ç£µ·îËö¤«¤é£¶·î¾å½Ü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£½à·è¾¡¤Ï£¶·î£¹Æü¡ÊÂçºå¡Ë¤ÈÆ±£±£°Æü¡ÊÅìµþ¡Ë¡£·è¾¡¤ÏÆ±£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¥ë¥ß¥Í£ô£è£å¤è¤·¤â¤È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï£±£°£°Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÏÂç²ñ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ£±Æü¸á¸å£±»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£³£±Æü¸á¸å£±£±»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Åèº´ÏÂÌé¤Ï¡Ö£µÇ¯ÌÜ°Ê²¼¤Î·Ý¿Í¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬ÇúÃÂ¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡¡£µÇ¯ÌÜ°Ê²¼¤ÎÌÌÇò¤¤·Ý¿ÍÃ£¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡Í¥¾¡¤·¤Æ£µÇ¯ÌÜ°Ê²¼¤ÇÇä¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬Ã£¤¬¤³¤Î·ÝÎò¤Î»þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤À¤±´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¤¦¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤Ì¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤È¤ë¤Î¤Ë¡¢°ìÈ¯·Ý·Ï¤Î·Ý¿Í¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤·Ý¿ÍÃ£¤ËË½¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¿¤À¾Þ¶â£±£°£°Ëü±ß¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£